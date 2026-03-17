У Зеленського відреагували на різкі заяви Трампа про Україну

Дональд Трамп заявив, що США нібито не мали б втягуватися у війну на Близькому Сході, а допомогти йому тепер має Європа. Ці слова пролунали в момент, коли Україна пропонує союзникам свій досвід війни, якого не мають навіть окремі країни НАТО.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, чому на таку риторику не варто реагувати надто емоційно. Також він звернув увагу на роль союзів, позицію Європи та місце України в цій конфігурації.

Заяви Трампа про НАТО не збігаються з реальною безпекою

У команді Зеленського пропонують спокійно ставитися до різких слів Трампа про участь у війні. Логіка "це не наша війна" не працює для країни, яка претендує на домінування у світі, бо всі великі ризики все одно доводиться закривати. Саме тому розмови про дистанцію чи небажання втручатися не збігаються з тим, як насправді влаштована глобальна безпека.

Я завжди раджу спокійно ставитись до риторики пана Трампа. Він так само рік тому казав, що НАТО, в принципі, йому не потрібне. Він може з будь-якими викликами справлятись самостійно. Сьогодні ми бачимо, що це не так,

– зауважив Подоляк.

Він нагадав, що навіть на Близькому Сході жодна сторона не може діяти самостійно. Навіть за активної позиції Ізраїлю без підтримки і логістики, яку забезпечують країни Європи, впливати на ситуацію в регіоні неможливо. Так само, як наголосив Подоляк, жодна глобальна держава не здатна зберігати свій статус без системи союзів.

Без альянсу нічого один на один зробити неможливо. Це так само стосується будь-якої глобальної країни, яка вважає себе домінуючою, але вона може бути такою тільки за допомоги альянсів,

– наголосив він.

Тому головний акцент тут не на емоційності заяв Трампа, а на тому, що практика вже довела протилежне. США не можуть бути глобальним центром сили без союзів, а НАТО, попри всю критику, лишається для цього базовою опорою.

До уваги: Дональд Трамп закликав союзників направити військові кораблі до Ормузької протоки для супроводу танкерів, але Італія, Іспанія та Німеччина відмовилися. Після цього він назвав частину партнерів невдячними, хоча сказав, що деякі країни підтримали його ідею.

Росія допомагає Ірану у війні дронів

Заяви Трампа про допомогу Україні Подоляк відокремив від того, що відбувається насправді. Він сказав, що у війні дронів уже немає окремо іранських і окремо російських рішень, бо це спільна технологічна робота двох країн. Саме тому Росія, на його думку, бере участь у війні на боці Ірану, навіть без прямого введення військ.

Це спільні ірано-російські дрони. Немає ніяких окремих сьогодні іранських дронів чи окремих російських,

– пояснив Подоляк.

Москва не лише посилює ці дрони технічно, а й передає Ірану розвідувальну інформацію. Її можуть використовувати для ударів по американських і ширше натівських базах у регіоні.

Росія абсолютно точно приймає участь в інженерному сенсі в цій війні,

– наголосив він.

Україна, за його словами, прямо працює і з країнами регіону, і з європейськими партнерами. Там розуміють цінність українського досвіду, зокрема у війні дронів. Тому Київ має посилювати свою суб'єктність через спільні виробництва і використання технологій, напрацьованих у війні проти Росії.

Що відомо про останні заяви Трампа?