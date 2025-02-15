Дуже багато ілюзій: Пендзин розібрав останні резонансні заяви Трампа

Буквально кожного дня президент США Дональд Трамп дає величезну кількість заяв, які збурюють інформаційний простір. Видно, що у нього поступово міняються думки.

Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що Трамп часів передвиборчої кампанії і Трамп-президент суттєво відрізняються.

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Про що свідчать заяви Трампа

Як наголосив Пендзин, бачення Трампа та його погляди досить швидко міняються залежно від зовнішньої ситуації. При цьому у його заявах все одно лунає багато сумнівних речей. Можна згадати слова Трампа про те, що Путін нібито дійсно хоче миру.

Ілюзій у його словах є багато. Чомусь навіть є наївні думки, що Росія хоче миру. Зеленський правильно робить, що вказує Трампу: те, що Путін говорить, і те, що Путін робить – дві великі різниці. Має прийти досвід. Єдиний позитив, що риторика членів його адміністрації з приводу допомоги України змінюється,

– сказав Пендзин.

При цьому у Сполучених Штатах наразі немає законопроєкту щодо військової допомоги для України на 2025 рік. Були окремі ініціативи щодо лендлізу. Але вони поки ніяк не підкріплені партійною підтримкою.

Зверніть увагу! Сполучені Штати поки не підтримують негайний вступ України до НАТО. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна буде 1,5-мільйонна армія, якщо наша держава не стане членом НАТО. Лише так можна буде ефективно протистояти загрозам від Росії.

Україні також важливо розібратися із ситуацією з рідкоземельними металами. Важливо, аби це не був звичайний продаж ресурсів для Сполучених Штатів. Потрібно домовлятися про спільний розподіл продукції або ж надходження до держбюджету від ренти тощо.

Додамо, за даними видання Financial Times Трамп спробує організувати припинення вогню до Великодня, який буде 20 квітня, або до 9 травня.