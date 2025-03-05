Кардинальна зміна політики: чого насправді хоче команда Трампа

Останні заяви з боку США свідчать про союз Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Хоч американський президент і називає себе миротворцем, але всі його дії свідчать про інше.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик і публіцист зі США Андрій Піонтковський, додавши, що команда Трампа хоче зламати столітню традицію американської зовнішньої політики. Це стосується не тільки відносин з Україною.

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Чого хочуть у США

Раніше існувало поняття, яке об'єднувало всі демократії. Воно говорило про те, що "ми вільні люди вільного світу." Тепер стає очевидним, що Трамп ненавидить цю концепцію та хоче її знищити.

Вони хочуть капітуляції України та союзу з Путіним,

– наголосив Андрій Піонтковський.

У команді президента США люди з бізнесовим мисленням. Один з таких – Стів Віткофф, який літав до Москви та, ймовірно, проводив переговори з Владіміром Путіним. У нього з диктатором схоже минуле та політичний досвід. Але досі є надія, що це не допоможе теперішній американській адміністрації повністю знищити політичну традицію США.

Чи домовились Росія та США

Дональд Трамп озвучив низку критичних заяв щодо України, але в жодній з них не згадав, що Росія є агресором і почала війну. Це наштовхує на думку, що Кремль і Вашингтон уже могли про щось домовитися.

Перепалка Зеленського і Трампа не є історичною подією. Справді історичною є колосальна зміна зовнішньої політики США. До того ж не тільки щодо України. Венс і Хегсет прямо сказали Європі на Мюнхенській конференції, що не можуть більше фокусуватися на безпеці,

– зазначив Андрій Піонтковський.

Сполучені Штати хочуть відмежуватись, а Трамп прагне задовольнити тільки власні інтереси та своє его. Він оточив себе такими суперечливими людьми як Ілон Маск, Джей Ді Венс, Такер Карлсон. Всі вони ненавидять Україну навіть більше, ніж сам Трамп і мають вплив на його політику.

Ба більше, за психотипом, характером і ставленням до міжнародної політики – Трамп нагадує Путіна. Цим пояснюється його близькість з Росією, а не з Європою.