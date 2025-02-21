Чому США кидаються на Україну та Зеленського: політолог пояснив задум Трампа

Упродовж останнього часу Дональд Трамп та його команда жорстко висловлюються про президента Володимира Зеленського та Україну. Нам потрібно бути готовими до цієї "турбулентності".

Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що зрештою Україні потрібно максимально сподіватися на власні сили. Але й за можливості співпрацювати з міжнародними партнерами. Варто усвідомлювати, що їхня політика може змінюватися залежно від того, хто прийде до влади.

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Чому Трамп "атакує" Україну

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Штати не мають "апетиту" на новий законопроєкт щодо військової допомоги для України. Насправді тут все залежить від Дональда Трампа. Якщо він захоче допомагати, то Джонсон буде розповідати, що це варто ухвалити.

Зараз Сполучені Штати роблять усе, аби Україна підписала угоду про рідкоземельні метали. Тому вони й почали досить жорстко тиснути. Зрозуміло, що нашій державі потрібно вибити вигідні умови. Але доки не буде підписано документ – доти будемо мати такий треш по різних напрямках щодо України.

Зараз атака на Зеленського дещо пом'якшилася. Маск вже каже, що половина грошей на військову допомогу пішла американським посадовцям, а не Україні. Знову зміни в риториці. Сьогодні в один бік зміна, а завтра – в інший. Цей маятник буде розкачуватися. Ми маємо бути готовими до цієї турбулентності,

– сказав Чаленко.

Окрім цього, у Сполучених Штатах починає вибудовуватися своєрідний культ Дональда Трампа. Тому там цілком могли образитися на доречні фрази Володимира Зеленського щодо дезінформації та інших речей.

Трамп говорить про 350 мільярдів. Зеленський спростовує його слова. Каже, що війна коштувала 320 мільярдів. З них США та Європа оплатили 200 мільярдів. Йде спростування слів Трампа. А в нинішній адміністрації вважають, що так робити не можна. Якщо Трамп каже про мільйон жертв з одного боку, то значить так і є,

– зазначив Чаленко.

Цілком ймовірно, що Трамп свідомо перебільшує деякі цифри, аби емоційно підкріпити власну позицію.

Додамо, держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяви Трампа щодо України. Він зазначив, що президент США "дуже засмучений" через нібито "відсутність подяки за допомогу та відмову підписати угоду щодо корисних копалин"