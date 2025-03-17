Республіканець відверто розповів про реакцію американців на політику Трампа

На Дональда Трампа продовжується сильний тиск з боку Республіканської партії. Багато сенаторів і конгресменів знають, що насправді відбувається в Україні й не підтримують позиції президента США.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що Трампу намагаються донести, що Владімір Путін є небезпечним. З ним не варто довго "загравати".

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Чим найбільше незадоволені американці

Очільник Кремля веде свою гру й робить все можливе, щоб використати Трампа. Ба більше, президент США з самого початку послабив позиції США. Він це зробив, коли сказав, що не озброюватиме Україну, що треба пожертвувати частиною територій і віддати їх Росії.

У США обвал фондового ринку, нестабільність – все це відбувається ще до 2 квітня – дати, коли будуть введені основні тарифи. Вони ускладнять ситуацію ще більше. На цьому тлі розмови про поступки Путіну не приведуть ні до чогось хорошого.

Незалежні опитування показують, що 49% американців незадоволені політикою Трампа щодо України, 42% – задоволені. Такого раніше не було,

– підкреслив республіканець.

Понад половину американців незадоволені зокрема внутрішньою політикою президента, особливо це стосується тарифів. Отже, митна війна і ставлення до України – найбільше б'ють по рейтингу Трампа.

Як можна змінити ситуацію

Якщо Республіканська партія хоче виграти проміжні вибори, які відбудуться у 2025 році, то Трампу потрібно негайно змінювати свою риторику. Йому не варто навіть припускати, що Росія повернеться до групи країн "Великої сімки" чи отримає послаблення санкцій. Такі заяви лише підтримують агресію Путіна.

Всередині команди Трампа також напруга, особливо між Марком Рубіо та Ілоном Маском. Це в контексті звільнення людей з інститутів, які займалися міжнародними справами. Наприклад, Маск вимагав звільнити 1500 працівників Держдепу, Рубіо відмовився,

– розповів Борис Пінкус.

Деякі проєкти справді потрібно переглянути, провести аудит всіх державних структур і перевірити, як використовували гроші платників податків. Але, на жаль, Трамп робить це дуже грубо та різко. "Тарифна війна" аж ніяк не сприяє тому, щоб Європа зосередилась на більшому протистоянні Росії.

Допомогу Україні підтримують обидві палати, це намагаються показати Трампу. До того ж поведінка Путіна, його спроби відтягнути режим припинення вогню – не можуть подобатися президенту США. Кількість прихильників України зростає і Трампу не вдасться просто це ігнорувати.