Залужний розповів, як відреагувала Британія на випади Трампа в адресу України

Після переговорів американської та російської делегацій у Ер-Ріяді Дональд Трамп посипався низкою звинувачувальних заяв у бік України. На тлі цього у Лондоні запевнили, що не послаблюватимуть підтримку Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова посла у Великій Британії Валерія Залужного у ході заходу NV.

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Що Залужний думає про позицію Британії щодо України

Так, у Валерія Залужного запитали, чи був нього час та можливість отримати реакцію британців на заяви Трампа. У відповідь посол України запевнив, що позиція Лондона, попри ті заяви, які "лунають і з-за океану, і від урядовців США", залишається незмінною.

До речі, це було сказано і до того, як пролунали оці останні заяви, і це було сказано вже і після того, як пролунали ці заяви. Британський уряд і британський народ абсолютно підтримують Україну,

– наголосив Залужний.

Зазначимо, що Дональд Трамп, коментуючи відсутність української делегації на переговорах у Саудівської Аравії, дорікнув, що Україна вже була на переговорах 3 роки тому. Саме тоді нібито і потрібно було закінчувати війну. "Навіть якби будь-яка людина, не маючи переговорних навичок, цим зайнялася, це вже могло б бути вирішено ще кілька років тому", – додав президент США.

Також раптово президент США заговорив про потребу у проведенні виборів в Україні. До того ж він стверджує – підтримка Володимира Зеленського зменшилася до 4%.