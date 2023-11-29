В ОП прокоментували гучні слова Безуглої про відставку Залужного

Нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла днями викликала шквал обурення серед українців, заявивши, що нібито вище військове командування ЗСУ "має піти". У Офісі Президента заявили, що депутати не можуть ініціювати відставку військових.

Радник глави Офісу Президент Михайло Подоляк в ефірі Radio NV заявив, що заява народної депутатки Мар'яни Безуглої про необхідність звільнення Валерія Залужного є її особистою думкою, а не позицією Офісу Президента чи глави держави особисто, пише 24 Канал.

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Що заявили в ОП про заяву Безуглої

Якщо ми будемо підігрувати будь-яким подібним розмовам про те, що там потрібні якісь відставки й так далі, тому подібне, це – саме те, в що вкладається сьогодні Росія. Для Росії дуже важливо довести нас до максимальної депресивного стану для того, щоб можна було впливати на такому негативному психоемоційному фоні на ті рішення, які приймаються відповідно на різних рівнях в Україні,

– заявив Подоляк.

За його словами, Росія прагне:

щоб ми мали внутрішні конфлікти, традиційні для нашого політичного процесу в мирний час;

щоб ми не могли бути сконцентрованими на тому, що треба робити далі з урахуванням того, що війна йде вже два роки;

щоб ми мали конфлікти на особистісному рівні й так далі.

"Тому головне – я розумію, що у нас традиційно звикли, що не може бути того, щоб хтось говорив зі своєї ініціативи, але давайте так, на сьогодні є вертикаль управлінська, де є Верховний головнокомандувач – президент Зеленський і є головнокомандувач – це безпосередньо його підлеглий. Вони безпосередньо спілкуються щодня на різних майданчиках (військовий кабінет, Ставка, селектори й так далі) і, безумовно, вони обговорюють, що треба робити на цьому етапі війни, щоб ми не перетворили цю війну в такий затяжний конфлікт чи, як говорить пан Залужний, "позиційну війну", чи завели її в глухий кут", – пояснив Подоляк.

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Заява Безуглої не є позицією ОП чи Зеленського

Михайло Подоляк сказав, що не депутати ухвалюють всі рішення щодо того, як має бути структурована військова вертикаль, як має бути структурована військово-політична вертикаль.

"Депутати не можуть ініціювати чи не ініціювати відставки тих, чи інших військових. Депутати можуть говорити будь-що, зважаючи на ті посади, які вони займають в рамках парламентських комітетів. Безумовно, пані Безугла займає відповідну посаду в Комітеті з національної оборони й безпеки, вона робить відповідні заяви. Але ще раз підкреслю – це не є офіційними заявами Офісу Президента чи президента особисто, і тому треба чекати на офіційні заяви щодо тієї чи іншої ситуації, чи особи" – зазначив Подоляк.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що Володимир Зеленський завжди сам коментує складні питання, однак в цьому випадку – немає сенсу постійно коментувати конспірологічні теорії.

Якщо немає офіційного коментаря, я неодноразово казав – ну немає сенсу постійно коментувати конспірологічні теорії з усунення чи по ротації якійсь, чи по зміні головнокомандувача – давайте в цю конспірологію не грати. Не можемо ми з вами обговорювати конспірологічні версії, це трошки дивно, якщо ми будемо на це реагувати,

– заявив Михайло Подоляк.