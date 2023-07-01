Займе багато часу та буде дуже кривавим: як генерал Міллі оцінює контрнаступ ЗСУ

Генерал Марк Міллі заявив, що у межах контрнаступу ЗСУ продовжують просуватися. Водночас загалом звільнення українських земель буде тривалим та "дуже кривавим".

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі наголосив: він не здивований, що контрнаступ просувається трішки повільніше, аніж комусь хотілося б. Війна на папері та справжня війна завжди відрізняються.

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Я сказав, що це займе шість, вісім, десять тижнів, це буде дуже важко. Це буде дуже довго, і це буде дуже, дуже криваво. І ні в кого щодо цього не має бути ілюзій,

– наголосив Міллі.

Що про контрнаступ кажуть в Україні

Володимир Зеленський у червні 2023 визнав, що контрнаступ – "повільніший, аніж хотілося б". Водночас український лідер наголосив: це – не голлівудський фільм, на кону – людські життя. Україна просуватиметься на полі бою так, як вважатиме за потрібне. Зеленський додав, що кожен метр української землі коштує життя людей. Варто пам'ятати цю ціну кожного просування.

Валерій Залужний також наголосив: його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", – наголосив Залужний.

Він додав, що українські герої щодня просуваються вперед.