Були бої на вулицях: полковник запасу ЗСУ відповів, чи справді росіяни зайшли в Часів Яр
Британська розвідка повідомила про те, що росіяни проникли на околиці Часового Яру. В певних ділянках міста тривають вуличні бої, росіяни тиснуть та намагаються прорвати оборону ЗСУ.
Однак в саме місто окупанти поки не зайшли, українські військові постійно їх знищують. Про це 24 Каналу повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що ситуація в місті залишається напруженою.
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Що відбувається в місті
За словами Світана, росіяни не зайшли повністю в місто. В Часовому Яру є певний квартал, на який тиснуть росіяни та намагаються здійснити наступ. Туди росіяни заходять зі сходу, однак ЗСУ їх вибиває звідти.
Відбувається постійний процес позиційних боїв. Приблизно 700 метрів – 1 кілометрів – то вони зайшли, то вони вийшли,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Такі спроби росіян зайти в Часів Яр є вже досить довго. Цей квартал українські військові, на думку Світана, використовують як полігон для знищення окупантів: підпускають їх, росіяни заходять і тоді ЗСУ їх знищують.
У цей момент в Часовому Яру немає російських військ, ніде й ні одного. За ніч можуть знову заповзти, на ранок знову почнемо їх вибивати,
– підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Росіяни підтягують резерви
Звісно, що попри все ситуація в місті залишається складною. Світан розповів, що зараз росіяни підтягують туди свої резерви. Оскільки ЗСУ можуть проти них використати дрони, вони розміщують свої війська за 10 – 15 кілометрів.
Часів Яр: дивіться на карті
"Зараз туди перекинули додаткові резерви (ЗСУ – 24 Канал), заходить західна зброя, отримуємо боєприпаси. Росіяни самі констатують, що робота нашої артилерії збільшилась в 3 – 4 рази",
– додав полковник запасу ЗСУ.
Саме тому, на думку Світана, якщо росіяни не ухвалять кардинальні рішення, то ЗСУ втримає Часів Яр.
Ситуація біля Часового Яру: останні новини
- У мережі російські пропагандисти розповсюдили відео, де нібито зайшли на територію біля крайніх будинків у мікрорайоні "Новий" Часового Яру, однак ця інформація є фейком. Російська армія поки активізувала свої зусилля поблизу міста.
- Аналітики DeepState повідомляли, що російські війська захопили село Іванівське на Донеччині, що біля Часового Яру. Однак це неправдива інформація, населений пункт під контролем Збройних Сил України.
- ГУР показало кадри роботи воїнів Міжнародного легіону ГУР МО України, де вони активно знищують окупантів біля Часового Яру. Місто залишається однією з найважливіших цілей ворога.