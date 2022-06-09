Заживуть "по-багатому": окупанти тішаться, як з Маріуполя вивозять техніку, євротролейбуси

Окупанти в Україні чинять звірства і продовжують грабувати все, що бачать на своєму шляху. Вони навіть у зруйнованому Маріуполі знаходять, що красти.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про чергові крадіжки загарбників. Цього разу знову відзначились бойовики із так званої квазіреспубліки з Донецька.

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"Русский мир" прийшов в Україну, щоб убивати та красти. Тепер у недореспубліці заживуть по-багатому,

– каже Братчук.

Вони радіють, що з Маріуполя тепер вивезуть європейського зразка тролейбуси. Адже такого їм бачити не доводилось, бо "русский мир" такого не має.

За словами Братчука, вцілілі дитячі майданчики, медичну техніку та інше також вивозять.

Братчук показав фото повідомлень з місцевих пабліків на окупованих територіях. Там людям хваляться, що з Маріуполя пригнали аж 12 майже нових тролейбусів. На них збираються приліпити російську символіку. При цьому кажуть, що тепер люди нарешті побачать і зможуть їздити транспортом європейського зразка.

Також анонсують, що з Маріуполя перетягнули й нові дитячі майданчики, які також розмістять на окупованих територіях Донбасу в невизнаних республіках. А лікарні навіть збираються "модернізувати" сучасною медтехнікою з того ж таки Маріуполя, яку нахабно вкрали.

Мародерство росіян

Масштаби крадіжок сягнули таких розмірів, що родичі російських окупантів перепродують речі, які підступно вкрали в українських громадян. Це доводить розмова окупанта з дружиною, яку перехопила Служба безпеки України. В розмові можна почути, що вони намародерили мікрохвильовку, вентилятор, кавоварку, мультиварку, чотири телевізори та іншу побутову техніку.

А у Маріуполі розграбовують не лише речі, а й місцевий порт. В акваторію Маріупольського порту зайшло вже друге судно під російським прапором. Воно швартується для навантаження металопрокату. Російські військові вже почали вивозити український метал з порту Маріуполя. Докази цього є у журналістів-розслідувачів.

Коли ж росіяни розуміють, що скоро прийдуть ЗСУ і їм доведеться тікати з територій, які окупували, то шаленіють просто у своєму мародерстві. Вони хапають усе, що їм трапляється. Місцевий чоловік розповідав, що у нього російські окупанти вкрали дублянку, електродриль і вудку, яку він тільки купив.

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