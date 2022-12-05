Зазвичай окупанти випускають менше "Калібрів", – у Повітряних Силах озвучили деталі атаки
Російські загарбники у понеділок, 5 грудня, вкотре здійснили масований ракетний обстріл нашої держави. Окупанти запустили другу хвилю ракет по Україні, зокрема "Калібрів".
Зазвичай росіяни випускають менше крилатих ракет типу "Калібр", а більше атакують стратегічною авіацією. Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Які ракети застосовує Росія
Так, окупанти здійснюють повторні запуски ракет – так звану другу хвилю. Групи ракет летять на різні напрямки, але їхніми цілями є наша критична інфраструктура, яку ворог намагається знищити.
Ігнат повідомив, що країна-агресорка під час сьогоднішньої атаки застосовує як "Калібри" та стратегічну авіацію, так і С-300. Крім того, є інформація про застосування "Іскандерів".
Сьогодні Україна витримує потужний масований удар. Тримаємось, але зберігаємо спокій і бережемо себе та своїх рідних – йдемо в укриття, тому що атаки тривають і можуть бути ще повторні хвилі,
– наголосив речник Повітряних Сил ЗСУ.
Скільки ракет вдалося збити
Станом на 16 годину 5 грудня відомо про десятки ворожих ракет, які збили Сили протиповітряної оборони. Однак інформація постійно оновлюється.
Обов'язково дамо інформацію щодо роботи ППО. Наразі протиповітряна оборона працює всюди. Є відомості з різних повітряних командувань. Працює і авіація, і засоби ППО, надані партнерами,
– повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ.
За його словами, є хороші результати роботи української протиповітряної оборони. Однак треба дочекатися офіційної інформації.
Масована ракетна атака 5 грудня: що відомо
- У понеділок, 5 грудня, Росія знову запустила ракети на територію України. Це вже восьма масована атака з початку повномасштабного вторгнення.
- На жаль, внаслідок ракетних ударів є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Енергетики повідомляють, що через це у деяких областях запровадили аварійні відключення світла. Диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі.
- У Запорізькій області зафіксували ракетний удар. Вибухи пролунали у селі Новософіївка Запорізької області. Зруйновано декілька приватних будинків. Внаслідок обстрілу 2 людини загинуло, 2 поранено.
- Під час масованої атаки по Україні одна з ракет впала в Молдові. Її виявила прикордонна поліція країни біля міста Бричани. Відповідну інформацію повідомили в МВС Молдови.