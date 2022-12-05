Зазвичай окупанти випускають менше "Калібрів", – у Повітряних Силах озвучили деталі атаки

Російські загарбники у понеділок, 5 грудня, вкотре здійснили масований ракетний обстріл нашої держави. Окупанти запустили другу хвилю ракет по Україні, зокрема "Калібрів".

Зазвичай росіяни випускають менше крилатих ракет типу "Калібр", а більше атакують стратегічною авіацією. Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Які ракети застосовує Росія

Так, окупанти здійснюють повторні запуски ракет – так звану другу хвилю. Групи ракет летять на різні напрямки, але їхніми цілями є наша критична інфраструктура, яку ворог намагається знищити.

Ігнат повідомив, що країна-агресорка під час сьогоднішньої атаки застосовує як "Калібри" та стратегічну авіацію, так і С-300. Крім того, є інформація про застосування "Іскандерів".

Сьогодні Україна витримує потужний масований удар. Тримаємось, але зберігаємо спокій і бережемо себе та своїх рідних – йдемо в укриття, тому що атаки тривають і можуть бути ще повторні хвилі,

– наголосив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Скільки ракет вдалося збити

Станом на 16 годину 5 грудня відомо про десятки ворожих ракет, які збили Сили протиповітряної оборони. Однак інформація постійно оновлюється.

Обов'язково дамо інформацію щодо роботи ППО. Наразі протиповітряна оборона працює всюди. Є відомості з різних повітряних командувань. Працює і авіація, і засоби ППО, надані партнерами,

– повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ.

За його словами, є хороші результати роботи української протиповітряної оборони. Однак треба дочекатися офіційної інформації.

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