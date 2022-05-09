Зазвичай на це йдуть місяці, але ми зробили за тижні, – Зеленський про опитувальник для ЄС

Україна стала на крок ближче до членства у ЄС – це не просто формальний крок. Уряд передав другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне стати членом Євросоюзу.

Україна передала заповнений опитувальник

Про це повідомив Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення 9 травня, повідомляє 24 канал.

Увага Передали другу частину відповідей на опитувальник ЄС, – Зеленський звернувся до українців

Сьогодні ми зробили ще один важливий крок і не просто формальний крок. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне стати членом Євросоюзу. Зазвичай на це потрібні місяці, але ми це зробили все за лічені тижні,

– зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що цей документ містить тисячі сторінок. Також він саме сьогодні мав розмови про європейську інтеграцію і з Шарлем Мішелем – президентом Європейської Ради – і з Урсулою фон дер Ляйен – президенткою Єврокомісії.

Висловив їм вдячність від імені усього українського народу за підтримку нашої країни. За увагу до наших потреб і особливо зараз – у цей складний час війни,

– додав Зеленський.

До слова, під час візиту до Одеси Шарлю Мішелю довелось ховатися в укритті через повітряну тривогу.

Що передбачає опитувальник ЄС

Це глибокий аудит держави на відповідність політичним та економічним критеріям членства в ЄС.

Першу частину опитувальника Україна заповнила ще в середині квітня та передала у Брюссель. Документ вивчають.

Після того, як опитувальник заповнять повністю, Єврокомісія готуватиме Україні рекомендацію щодо відповідності критеріям доєднання до ЄС.

Після цього будуть можливі повноцінні перемовини щодо вступу в Євросоюз.

В Офісі Президента вважають, що Україна сподівається отримати статус кандидата в члени ЄС влітку 2022 року.

Нагадаємо, 28-го лютого Україна подала заявку на членство в ЄС. Заявку невдовзі було успішно прийнято та схвалено. Однак це не гарантує нам швидкого вступу до європейської співдружності держав.

Варто знати Кандидат на вступ до ЄС: переваги статусу, який надають Україні

Звернення Зеленського за 9 травня: дивіться відео