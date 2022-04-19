Зберігайте спокій: жителів Полтави попередили про навчальні стрільби
19 квітня 2022 , 09:44Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Лунін у телеграмі
Полтава готується протистояти російським окупантам. У місті 19 квітня проведуть навчальні стрільби.
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін.
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Сьогодні, 19 квітня, – навчальні стрільби в Полтаві,
– написав посадовець.
Він закликав місцевих мешканців зберігати спокій, якщо вони почують звуки пострілів чи вибухів.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують атаки з повітря українських міст. Зокрема у Полтаві нещодавно лунали вибухи. Ще раніше ЗСУ збили ворожу ракету в Сумській області, яка летіла на населений пункт.Цікаво! З 10 квітня по всій території Полтавській області скоротили комендантську годину.
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