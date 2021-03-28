Збіг чи пранк: у Китаї вантажівка Ever Green перегородила трасу

Вантажівка з написом Ever Green перегородила трасу Чанчунь – Шеньчжень у Китаї. Через це там утворився величезний затор.

Перегородила шлях величезна вантажівка зеленого кольору з білими літерами і написом, який став відомим на увесь світ – Evergreen. Фура в'їхала у легковик, притиснувши його до узбіччя.

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Вантажівка Ever Green у Китаї потрапила в ДТП

Тягач врізався в авто, через що платформу, яка його тягнула, розвернуло упоперек. Відтак чотирисмугову трасу в один бік заблокувало.



Ever Green: аварія у Китаї / Фото з nzherald.co.nz

Як зазначають місцеві ЗМІ, ця вантажівка належить тій же тайванській фірмі, що і славнозвісний контейнеровоз у Суецькому каналі.

Ever Green чи Ever Given?



Cудно, що застрягло, називається "Евер Гівен" (Ever Given). Evergreen Marine – назва судноплавної компанії. Evergreen – її скорочений варіант. І саме він великими літерами вказаний на контейнеровозі "Евер Гівен".



Дані з Cудно, що застрягло, називається "Евер Гівен" (Ever Given). Evergreen Marine – назва судноплавної компанії. Evergreen – її скорочений варіант. І саме він великими літерами вказаний на контейнеровозі "Евер Гівен".Дані з Meduza

Що відомо про застрягле судно у Суецькому каналі