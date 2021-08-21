"Збіговисько змовників": в окупантів не перестає підгорати через Кримську платформу

В Україні вже 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи, але окупантів досі це неабияк обурює. Так звана депутатка Держдуми від Криму Наталія Поклонська назвала подію "збіговиськом змовників", на якому нібито мають обговорювати плани щодо захоплення півострова.

Представниця окупаційної влади підкреслила, що мовиться про посягання на "чужу й суверенну державу". До того ж членкиня "Єдиної Росії" зізналася, дуже чекала від Міністерства закордонних справ України запрошення на саміт.

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Зеленський поспілкувався з кримськими журналістами

Володимир Зеленський зустрівся з кримськими журналістами на острові Зміїний. Президент відповів, як планує розпочати процес повернення окупованого Криму, розповів деталі проведення саміту Кримської платформи. Глава держави також наголосив, що для України питання політв'язнів – найважливіше. Однак воно наразі загальмовано повністю.

Кулеба відреагував на заяви Лаврова про Кримську платформу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав саміт Кримської платформи "шабашем". У МЗС України вже відреагували на такі заяви. Дмитро Кулеба відповів, що задоволений нервовою реакцією політика на цю подію.

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