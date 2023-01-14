Збили щонайменше 10 ракет, проте є прильоти, – ЗСУ про атаку 14 січня

14 січня 2023, 17:58
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Росіяни 14 січня знову завдали масованого удару по українським містам. Однак силам ППО вдалось збити щонайменше 10 ракет.

Атаки відбувалися з повітря. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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Де було збиття

Росіяни запускали ракети типу Х-101, а також "Калібри" безпосередньо з Чорноморського басейну.

  • За словами Гуменюк, 4 ракети збили в Одеській області,
  • по 3 було збито у Миколаївській та Вінницькій областях.

На жаль, були й "прильоти". За її словами, у Вінницькій області одна з ракет потрапила в об'єкт критичної інфраструктури. Також влучання в об'єкт критичної інфраструктури було в Одеській області. Глава ОВА Максим Марченко повідомив, що є пошкодження. На щастя, постраждалих нема

Підрозділи ППО вчергове показали свою відмінну роботу. Дякую їм за захист наших мешканців,
– написав Марченко.

Що відомо про нову масовану атаку

  • Російські окупанти 14 січня завдали першого масованого ракетного удару по Україні в цьому році. Вибухи чули у низці областей. 
  • Зокрема, у Дніпрі ракета влучила у багатоповерхівку. Один під'їзд знесло вщент. Наразі відомо, що врятовано 20 осіб, з них – 3 дитини. Загинуло 5 людей, поранено 27 (з них 6 дітей). Ця кількість може зрости, оскільки завали ще розбирають.
  • У будинку – пожежа на другому поверсі. Крім того, було загорання 15 автомобілів. Також проводять обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку. 
  • На удар по Дніпру відреагував і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що знайдуть всіх причетних до терору. Усі винні понесуть максимальну відповідальність.
  • Також росіяни влучили по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Там можливі перебої зі світлом та водою.
  • У ДТЕК повідомили, що 2 теплоелектростанції зазнали ушкоджень під час обстрілу. Одна з них змушена тимчасово припинити генерацію електроенергії. Втім, спеціалісти вже працюють над ліквідацією наслідків.
  • До речі, у низці регіонів через атаку застосували аварійні відключення світла. 

 
Автор: Ольга Музика