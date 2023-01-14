Збили щонайменше 10 ракет, проте є прильоти, – ЗСУ про атаку 14 січня
Росіяни 14 січня знову завдали масованого удару по українським містам. Однак силам ППО вдалось збити щонайменше 10 ракет.
Атаки відбувалися з повітря. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Важливо Перша масована ракетна атака у 2023: що відбувалось 14 січня
Де було збиття
Росіяни запускали ракети типу Х-101, а також "Калібри" безпосередньо з Чорноморського басейну.
- За словами Гуменюк, 4 ракети збили в Одеській області,
- по 3 було збито у Миколаївській та Вінницькій областях.
На жаль, були й "прильоти". За її словами, у Вінницькій області одна з ракет потрапила в об'єкт критичної інфраструктури. Також влучання в об'єкт критичної інфраструктури було в Одеській області. Глава ОВА Максим Марченко повідомив, що є пошкодження. На щастя, постраждалих нема
Підрозділи ППО вчергове показали свою відмінну роботу. Дякую їм за захист наших мешканців,
– написав Марченко.
Що відомо про нову масовану атаку
- Російські окупанти 14 січня завдали першого масованого ракетного удару по Україні в цьому році. Вибухи чули у низці областей.
- Зокрема, у Дніпрі ракета влучила у багатоповерхівку. Один під'їзд знесло вщент. Наразі відомо, що врятовано 20 осіб, з них – 3 дитини. Загинуло 5 людей, поранено 27 (з них 6 дітей). Ця кількість може зрости, оскільки завали ще розбирають.
- У будинку – пожежа на другому поверсі. Крім того, було загорання 15 автомобілів. Також проводять обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.
- На удар по Дніпру відреагував і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що знайдуть всіх причетних до терору. Усі винні понесуть максимальну відповідальність.
- Також росіяни влучили по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Там можливі перебої зі світлом та водою.
- У ДТЕК повідомили, що 2 теплоелектростанції зазнали ушкоджень під час обстрілу. Одна з них змушена тимчасово припинити генерацію електроенергії. Втім, спеціалісти вже працюють над ліквідацією наслідків.
- До речі, у низці регіонів через атаку застосували аварійні відключення світла.