Збили щонайменше 10 ракет, проте є прильоти, – ЗСУ про атаку 14 січня

Росіяни 14 січня знову завдали масованого удару по українським містам. Однак силам ППО вдалось збити щонайменше 10 ракет.

Атаки відбувалися з повітря. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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Де було збиття

Росіяни запускали ракети типу Х-101, а також "Калібри" безпосередньо з Чорноморського басейну.

За словами Гуменюк, 4 ракети збили в Одеській області,

по 3 було збито у Миколаївській та Вінницькій областях.

На жаль, були й "прильоти". За її словами, у Вінницькій області одна з ракет потрапила в об'єкт критичної інфраструктури. Також влучання в об'єкт критичної інфраструктури було в Одеській області. Глава ОВА Максим Марченко повідомив, що є пошкодження. На щастя, постраждалих нема

Підрозділи ППО вчергове показали свою відмінну роботу. Дякую їм за захист наших мешканців,

– написав Марченко.

Що відомо про нову масовану атаку