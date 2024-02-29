Мінус три Су-34 за добу: Світан сказав, з чим пов'язані шалені втрати Росії

Наші захисники лише за 29 лютого збили аж 3 ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Останнім часом втрати окупантів серед авіації суттєво зросли. І на це є причина.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що упродовж останнього часу Росія почала значно частіше підіймати в повітря власні літаки.

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Як вдалося збити так багато літаків

Як наголосив Світан, упродовж останнього часу росіяни надзвичайно активно використовують керовані авіабомби. Відповідно з'являється більше можливостей зі знищення цих літаків.

Це дає можливість збивати більше літаків. Є пряма кореляції між завданнями зі скидом КАБів та ураженням авіації. Є коефіцієнти втрат. Умовно на кожен 100 вильотів росіяни втрачають 1 літак. Тоді на 1000 буде 10 літаків тощо,

– зазначив Світан.

Упродовж лютого Росія втратила вже 12 різних літаків у лютому. Хоч, за деякими даними, йдеться про 13 літаків. Основні втрати в окупантів відбуваються на Сході. У такому темпі росіяни втрачали літаки хіба що навесні 2022 року, коли загарбники були хибно переконані, що української ППО вже немає.

Важливо, що Україна має можливості збивати такі ворожі літаки. Це змушує окупантів не так активно використовувати керовані авіаційні бомби, які є дійсно небезпечними.

Знищення російських літаків: коротко