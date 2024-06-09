У мережі показали нібито фото пошкодженого Су-57: що з ними не так

У мережі активно поширюються нібито перші фото пошкодженого російського літака Су-57. Однак з цими світлинами не все так чисто і прозоро.

Нагадаємо, що у суботу, 8 червня, на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії уразили багатоцільовий російський винищувач Су-57. Це найсучасніший багатоцільовий винищувач Москви, здатний використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

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В мережі оприлюднили начебто перші фото пошкодженого винищувавча Су-57

У російському телеграм-каналі Gulagu.net з посиланням на власні джерела зазначали про пошкодження літака на військовому аеродромі в Ахтубінську. Там вказали, що цей "екземпляр" поки що не може виконувати бойові завдання та брати участь в атаках проти України. Також про ураження Су-57 говорили різні пропагандистські пабліки.

Крім цього, опублікували світлини, які розлетілися по мережі.



Світлина російського Су-57, яку поширили в мережі / Фото з телеграм-каналу



Фото Су-57, яке опублікували в мережі / Фото з телеграм-каналу

Однак, при моніторингу фото, яке опублікував ресурс Gulagu.net виявилося, що світлина Су-57 швидше за все стара – аж 2012 року. До речі, судячи з розмальовки борту, це якийсь демонстраційний екземпляр, не кажучи вже про відсутні на ньому пошкодження і якісь плями після вибухів.



Дата публікації фото Су-57 / Скриншот з телеграм-каналу

У телеграм-каналі "Крымский ветер" зазначалося, що це фото також вже раніше використовувалося для ілюстрацій у різних публікаціях. Там прикріпили скриншот проросійського пабліку, на якому видно, що у 2023 році була створена публікація, а до неї прикріплене те ж фото винищувача.



Фото Су-57 у публікаціях в 2023 році / Скриншот з телеграм-каналу

Ураження Су-57: основне