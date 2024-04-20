Для Росії це головна цінність: чим для ворога критичне збиття літака Ту-22МЗ

Українські захисники уперше збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Та збити такий літак – це велике досягнення.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що тепер, можливо, росіяни не застосовуватимуть цю авіацію. Усе через те, що розумітимуть, що Україна має засіб ураження. Зазначимо, що ворожий літак збили за допомогою системи С-200.

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"Найвищий професіоналізм показали. Збити таку махіну, пройшовши російські системи ППО, – це дуже-дуже круто. Унікальна операція. Високоточні ракети вони (окупанти – 24 Канал) шкодують, а от Х-22 – будь ласка. Але для цього доводиться підіймати стратегічну авіацію", – наголосив політтехнолог.

Серйозна втрата

Тизенгаузен зазначив, що Ту-22М3, згідно з документами, можуть запускати по 3 ракети Х-22. Однак останнім часом злітає 3 літаки, які несуть по 1 ракеті. Цю зброю складно збити.

Такий бомбардувальник висотою 11 метрів та довжиною у 40. Раніше у росіян було 27 таких літаків, які не вийшли з ладу.

Їх виготовляли ще у 90-ті роки. Відповідно, вони значно зношені. Такі літаки – елемент ядерної тріади. Вони можуть нести ракети Х-22 з ядерною боєголовкою.

Політтехнолог додав, що за останній час це фактично другий удар по елементу ядерної тріади Росії. Так перший удар був по радіолокаційній загоризонтній станції 29Б6 "Контейнер" у Мордовії. Її українські БпЛА атакували двічі.

Свого часу Україна мала 60 літаків Ту-22М3. Потім передала Росії близько двох десятків таких бомбардувальників. Інші – порізали.

Це дуже серйозна втрата для росіян. Там екіпаж 4 людини. Пілоти дальнього стратегічного бомбардувальника – теж на вагу золота в Росії,

– наголосив Тизенгаузен.

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