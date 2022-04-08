Збили вертоліт, знищили техніку й пів сотні окупантів: ЗСУ на Сході відбили 4 атаки
Українські захисники упродовж 8 квітня відбили кілька ворожих атак на Сході. Ще до 50 окупантів вже ніколи не зможуть скоювати воєнні злочини.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід". Відповідний допис там опублікували близько 20:40.
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ЗСУ відбили атаки окупантів
Військові зазначили, що у районі їхньої відповідальності противник намагається прорвати оборону на окремих напрямках. Натомість отримує серйозну відсіч й зазнає втрат.
"Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не буде обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини", – підкреслили у повідомленні.
Упродовж 8 квітня бійці ЗСУ знищили:
- до 50 ворожих солдатів;
- 4 танки;
- 1 БМП;
- 1 ББМ;
- 3 артилерійських системи;
- 4 АТ;
- 1 вертоліт.
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Окупанти готуються до масштабного наступу на Донбасі. З огляду на це очільники Луганської та Донецької ОВА напередодні закликали місцевих мешканців терміново евакуюватися. Так вони зможуть вберегти себе від небезпеки, а українським воїнам буде легше захищати територію.
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