Збили все: скільки дронів атакували Київщину, Житомирщину, Хмельниччину та Вінниччину

22 листопада 2023, 06:31
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Ворог у ніч проти 22 листопада знову атакував Україну "Шахедами". Окупанти вдарили по декількох регіонах України.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ повідомив, що наші військові збивали дрони у небі над Київською, Сумською та Житомирською областями. Окрім того, вибухи лунали у Хмельницькій області, пише 24 Канал.

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Скільки дронів збили наші військові 

Сьогодні (22 листопада – 24 Канал) вночі, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, було знищено всі повітряні цілі, що намагалися атакувати об'єкти цивільної та військової інфраструктури,
– заявив генерал-лейтенант

За його словами, українські військові зуміли збити:

  • на Київському та Житомирському напрямках – 4 безпілотні літальні апарати типу Shahed;
  • на Сумському напрямку – розвідувальний дрон ворога.

Згодом Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти з 20 години вечора 21 листопада по 03 годину ночі 22 листопада 2023 року  вдарили по Україні:

  • 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed – з південно-східного напрямку, тобто російського Приморсько-Ахтарська;
  • крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

Військові Повітряних сил ЗСУ разом з бійцями Сухопутних військ та Нацгвардії знищили всі 14 ворожих "Шахедів". Дрони збивали з допомогою підрозділів мобільних вогневих груп, винищувальної авіації, зенітних ракетних підрозділів у межах:

  • Дніпропетровської,
  • Запорізької,
  • Київської,
  • Житомирської,
  • Вінницької;
  • Хмельницької областей.


ЗСУ збили всі ворожі дрони у ніч проти 22 листопада 2023 року

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих,
– пояснили військові.  

Росія атакувала Україну "Шахедами" 

  • Ще ввечері 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу атаки дронами у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також небезпека була для Полтавської, Чернігівської, Херсонської та Миколаївської областей.
  • Орієнтовно о 23:07 група ударних ворожих безпілотників зайшла з півночі у Київську область. В регіоні працювала ППО.
  • Ворожі "Шахеди" пролітали над Кіровоградською та Житомирською областями. Група ворожих БпЛА рухалась також з Миколаївської в Одеську область.
  • На початку доби 22 листопада вороги продовжили атакувати Україну. Зокрема, про небезпеку атаки дронами оголошували у Житомирській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій області.
  • На Хмельниччині лунали вибухи. Влада області повідомила про роботу ППО, а також підтвердила, що уламки одного зі збитих "Шахедів" впали на подвір'я приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, спричинивши пожежу в господарській нежитловій споруді. Люди вціліли. 

Автор: Діана Квасневська