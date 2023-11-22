Збили все: скільки дронів атакували Київщину, Житомирщину, Хмельниччину та Вінниччину

Ворог у ніч проти 22 листопада знову атакував Україну "Шахедами". Окупанти вдарили по декількох регіонах України.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ повідомив, що наші військові збивали дрони у небі над Київською, Сумською та Житомирською областями. Окрім того, вибухи лунали у Хмельницькій області, пише 24 Канал.

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Скільки дронів збили наші військові

Сьогодні (22 листопада – 24 Канал) вночі, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, було знищено всі повітряні цілі, що намагалися атакувати об'єкти цивільної та військової інфраструктури,

– заявив генерал-лейтенант.

За його словами, українські військові зуміли збити:

на Київському та Житомирському напрямках – 4 безпілотні літальні апарати типу Shahed;

на Сумському напрямку – розвідувальний дрон ворога.

Згодом Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти з 20 години вечора 21 листопада по 03 годину ночі 22 листопада 2023 року вдарили по Україні:

14-ма ударними безпілотниками типу Shahed – з південно-східного напрямку, тобто російського Приморсько-Ахтарська;

крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

Військові Повітряних сил ЗСУ разом з бійцями Сухопутних військ та Нацгвардії знищили всі 14 ворожих "Шахедів". Дрони збивали з допомогою підрозділів мобільних вогневих груп, винищувальної авіації, зенітних ракетних підрозділів у межах:

Дніпропетровської,

Запорізької,

Київської,

Житомирської,

Вінницької;

Хмельницької областей.



ЗСУ збили всі ворожі дрони у ніч проти 22 листопада 2023 року

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих,

– пояснили військові.

Росія атакувала Україну "Шахедами"