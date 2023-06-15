Збили всі: Братчук розповів про деталі атаки "Шахедами" Одещини

Російські військові у ніч проти 15 червня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Сергій Братчук зазначив, що попередньо всі "Шахеди" вдалося збити.

За словами речника Української добровольчої армії "Південь", ворогові не вдалося досягнути поставлених цілей на Одещині. Адже всі дрони-камікадзе вдалося знищити нашим силам ППО.

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Одещина. Попередня інформація: 13 "Шахедів" атакували Одещину. Всі вони знищені Силами ППО,

– зазначив він.

В ефірі телемарафону Сергій Братчук також зазначив, що ніч на Одещині була гучною. Водночас він додав, що мешканці регіону активніше йдуть до сховищ і укриттів. Також він висловив надію, що вірить в те, що одесити бодай дотримуються правила двох стін.

Що відомо про нічну атаку

Моніторинговий канал Monitor повідомляв про те, що зафіксований рух невстановлених БпЛА з Південного напрямку. Тоді йшлося про те, що можуть поширитися тривоги за вектором руху цих повітряних цілей.Стало відомо також про рух невстановлених БпЛА з Північного напрямку.Повідомляли про роботу ППО по областях.В Каспійському регіоні Росії фіксували до 8 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.Фіксували запуск крилатих ракет з Каспійського напрямку.Стало відомо, що борти стратегічних бомбардувальників почали покидати Каспійський регіон.Також повідомили про роботу ППО по БпЛА на Півдні нашої країни.

У ніч проти 14 червня росіяни також атакували Україну. Тоді силам ППО вдалося знищити 12 повітряних цілей, запущених ворогом.

Атака по Україні 14 червня: що відомо