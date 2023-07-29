Китай веде подвійну гру: ексагент КДБ припустив, чи збільшує Пекін військову допомогу Росії

За даними американської розвідки, Китай забезпечує Росію обладнанням та технологіями, які набувають дедалі більшого значення для війни проти України. Та ця допомога не зростає, а про неї просто стає відомо.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зауважив, що КНР вигідна війна Росії проти України.

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"Вона (допомога – 24 Канал) завжди йшла, була, існувала. Китай веде подвійну гру", – наголосив Жирнов.

Із цією подвійною грою боротися доволі важко. Чим довше буде тривати російсько-українська війна, тим "краще" для КНР. Адже вона послаблює всіх її контрагентів та партнерів. Зокрема, Росію. А чим слабша країна-агресорка – тим легше Китаю вити з неї мотузки та отримувати вигоду.

Окрім того, КНР переконана, що війна може "послабити" коаліцію західних країн. Мовляв, поставляючи зброю в Україну, Захід "вичерпує свої запаси та резерви". Китай переконаний, якщо він колись нападе на Тайвань, то у західних країн уже нібито не буде достатньо зброї, аби допомагати Тайваню.

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За Китаєм приглядають

Зазвичай інформацію про Китай повідомляють розвідки США або Великої Британії. Коли з'являються такі повідомлення – КНР показують, що за нею приглядають.

До того ж не можна сказати, що Китай повністю дотримується санкцій проти Росії. На державному рівні вони працюють, натомість країна дозволяє приватним компаніям їх обходити. Так приватні китайські компанії купують російський газ та нафту, але державні цього не роблять.

Теж саме Китай говорить: "Неважливо, що там приватні компанії поставляють до Росії. От вони купили БпЛА – в супермаркетах продаються. Для чого вони їх використовують, те, що вони додають до них гранати та використовують на війні – їх проблеми, не наші",

– зауважив колишній співробітник КДБ.

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