Збирались гучно святкувати: у мережі з'явилось фото мобілізованих у Макіївці перед ударом
Джерело:Іраклі Комахідзе
31 грудня Збройні Сили України завдали удару по ПТУ у Макіївці, де розташувались російські окупанти. У мережі оприлюднили фото загарбників до "бавовни".
На опублікованому знімку можна побачити, що усміхнені окупанти накрили стіл для святкування Нового року. Але згодом їх застала "бавовна" і посміхатися солдати більше не змогли.
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Як виглядали окупанти перед ударом у Макіївці
Відповідне фото оприлюднив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе. Цей кадр вже розповсюдили пропагандистські телеграм-канали, які стверджують, що на ньому зображені окупанти, по яких завдали удару у Макіївці.
На знімку мобілізовані солдати посміхаються, обіймаються та позують на камеру.
Окупанти, по яких вдарили ЗСУ у Макіївці / Фото Іраклі Комахідзе
Загарбники збиралися святкувати Новий рік, бо на столі в них видніється алкоголь та закуска. Однак їхні плани "зіпсували" українські захисники.
Фото з ПТУ Макіївки з окупантами, які святкують Новий рік, які у свої останні секунди життя збиралися випити за тост "цей рік був складним... за перемогу",
– написав Комахідзе.
Що відомо про удар ЗСУ у Макіївці
- У ніч на 1 січня ЗСУ завдали ракетного удару по ПТУ у тимчасово окупованій Макіївці.
- Внаслідок удару понад 400 російських окупантів загинули, ще 300 загарбників – отримали поранення.
- Генштаб ЗСУ підтвердив удар та повідомив про знищення до 10 одиниць ворожої техніки різних типів.
- Нещодавно з'явилась ще одна версія загибелі російських солдатів у макіївському ПТУ. В російських телеграм-каналах припускають, що новоспечених окупантів могли зігнати на прослуховування новорічного виступу Путіна.
- В ISW назвали імовірні причини удару. Експерти кажуть, що причиною масової гибелі російських солдатів на війні – є необдумані дії командування. Однак Кремль у всьому звинувачує самих солдатів, бо ті використовували мобільні телефони.
- У британській розвідці заявили, що кількість жертв серед окупантів вражає. І причиною цього могли бути вторинні вибухи. Адже боєприпаси зберігалися поблизу житла російських військ.
- До речі, російських окупантів, які вижили після ракетного удару по Макіївці, знову відправлять на передову нібито для помсти.