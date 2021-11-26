Збирав побори для перетину кордону: на Луганщині затримали зловмисника
26 листопада 2021 , 17:11Читать новость на русском
Джерело:МВС України
На Луганщині правоохоронці затримали зловмисника, який організував збір поборів. Він вимагав гроші від мандрівників за прохід кордону.
Усе відбувалося поблизу пункту пропуску "Мілове". Чоловік намагався втягнути у свою шахрайську схему прикордонника.
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Однак той доповів про порушення в установленому порядку. Злочинця вдалося затримати під час передачі хабаря у розмірі 6,5 тисячі гривень військовому прикордонної служби.Зверніть увагу! Заходи у справі проводили під процесуальним керівництвом прокуратури. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років.
Правоохоронці затримали зловмисника на Луганщині: дивіться відео
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