Збірна України з поразки стартувала на Євробаскеті-2018

Збірна України поступилася збірній Фінляндії в день відкриття Євробаскету-2018, що проходить у Латвії.

Українська збірна розпочала виступи в груповому етапі, однак не змогла нав'язати боротьбу одноліткам з Фінляндії. У підсумку в перший ігровий день програла з рахунком 56:81 (13:29, 13:15, 16:16, 14:21).

Читайте також: Збірна України провела фотосесію перед початком чемпіонату Європи

На груповому етапі українці також зустрінуться з Боснією і Герцоговиною (29 липня) та Іспанією (31 липня),

У плей-офф виходять всі чотири команди з групи. Переможці 1/8 фіналу продовжують боротьбу за трофей, а команди, які програють - за збереження прописки в елітному дивізіоні А.

Фінляндія – Україна 56:81 (13:29, 13:15, 16:16, 14:21)

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24