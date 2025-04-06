Десятки ракет і сотні БпЛА: у Повітряних Силах розповіли про знищені ворожі цілі за тиждень

За минулий тиждень російська армія атакувала Україну різним озброєнням. По нашій території ворог застосував як кілька типів ракет, так і БпЛА. Силам оборони за 7 днів вдалося зити 481 повітряну ціль.

Російські атаки цього тижня мали значні наслідки, але ЗСУ відбивали напад та навіть завдали ударів по противнику у відповідь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили.

Дивіться також Головне про комбіновану атаку 6 квітня: де лунали вибухи в Україні та які наслідки ударів

Скільки ракет та дронів збила українська ППО за тиждень

Цього тижня, з 31 березня по 6 квітня, мобільні групи та системи протиповітряної оборони успішно відпрацювали під час масованих російських атак. Лише під час останнього обстрілу з боку агресора, що відбувся 6 квітня, українські оборонці збили 53 повітряні цілі, серед яких ракети та БпЛА.

Усього ж цього тижня вдалося знищити:

6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

6 крилатих ракет "Калібр";

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

257 ударних БпЛА типу Shahed;

106 розвідувальних БпЛА;

103 БпЛА інших типів.

Українська авіація здійснила близько 100 бойових вильотів, понад 50 з яких – для винищувального прикриття та близько 30 – для вогневого ураження та авіаційної підтримки військ.

Пілоти завдали десятки ударів по ворожих позиціях. Проти ворога було застосовано авіаційні бомби та ракети різних типів. Серйозних пошкоджень зазнали російські командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої Сили та військової техніки противника.

Повітряні Сили ЗСУ показали свою роботу проти росіян: дивіться відео

Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів за цей час здійснили 944 бойові вильоти:

837 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;

107 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього загинули понад 35 окупантів та було знищено 6 ворожих укриттів та 4 одиниці автомобільної техніки.