"Ось він, збитий Су-34": з'явилось відео зі знищеним вчора літаком на Маріупольському напрямку

У перший день весни українські захисники збили на Східному напрямку ще один російський Су-34. Партизани зафіксували, як горів ворожий винищувач.

Так, кадри з російським винищувачем-бомбардувальником оприлюднив "Маріуполь. Спротив". На відео вже відреагував командувач Повітряних сил, передає 24 Канал.

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Кадри знищеного Су-34

"Бум. Наші повернулись з пошуку. Що скажемо. Ми знайшли вчора ту кляту Сушку. Русня, ї***о?" – підписав відео "Маріуполь. Спротив".

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Зауважимо, що це відео поширив і командувач Повітряних сил. Генерал-лейтенант зауважив, що ось він – збитий Су-34 вранці 1 березня на Маріупольському напрямку.

Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях! Перевірено, візуально підтверджено! Дякую усім за роботу! Вірте Повітряним силам, а не диванним експертам! Разом до перемоги!

– підкреслив Микола Олещук.

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