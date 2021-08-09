Завдали збитків на 384 мільйони: СБУ викрили корупцію на держпідприємстві

Служба безпеки України викрила на корупції державне енергетичне підприємство. Співробітники СБУ встановили, що сума збитків становить понад 384 мільйони гривень.

Видання "РБК-Україна", посилаючись на джерело в правоохоронних органах, розповіли, що мовиться про "Укренерго" та будівництво підстанції "Кремінська" на території Луганської області. Обвинувальний акт щодо підозрюваних вже скерували в суд.

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СБУ викрила корупцію на державному енергопідприємстві

У СБУ розповіли, що викрили масштабну корупцію на провідному державному енергетичному підприємстві.

За попередніми даними, на будівництві лише одного з об'єктів цього товариства зловмисники завдали збитки державі на близько 384 мільйони гривень. Усе – через свідомо завищену вартість робіт,

– розповіли в СБУ.

Також відомство встановило, що до цього причетні:

голова тендерного комітету держпідприємства;

а також його заступник.

"Використовуючи своє службове становище, вони безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну пропозицію на будівництво стратегічного об'єкту. Натомість зловмисники допомогли виграти тендер іншій компанії", – повідомили у відомстві.

Досудове розслідування вже завершили. Посадовців звинуватили у:

вчиненні злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;

зловживанні владою або службовим становищем.

Слідчі Нацполіції розповіли, що скерували обвинувачувальний акт до суду. Посадовцям загрожує тюрма на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також –штраф від 8500 до 17000 гривень.

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