Збито 208 БпЛА та ракет: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку

У ніч на 19 липня Росія вкотре масовано атакувала Україну безпілотниками й ракетами. Загалом терористи запустили 379 засобів повітряного нападу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Україну 19 липня?

З 19:30 18 липня окупанти запустили по Україні 379 засобів повітряного нападу. Зокрема, 344 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони запускали з кількох напрямків, – Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. У Повітряних силах уточнили, що близько 200 – "Шахеди".

Також ворог атакував ракетами, зокрема:

12 балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 (пуски з Воронезької, Курської, Ростовської областей, а також окупованого Криму);

8 крилатими ракетами "Іскандер-К" (район пусків – Міллєрово);

15 крилатими ракетами Х-101 (з повітряного простору Саратовської області).

Черговий повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника: 185 ударних БпЛА типу Shahed; 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23; 7 крилатих ракет "Іскандер-К"; 9 крилатих ракет Х-101,

– заявили Повітряні сили.

Зверніть увагу! 7 крилатих ракет і 129 дронів-імітаторів не досягли цілей. Вони були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 5 російських ракет і 30 ударних безпілотників у 12 локаціях, падіння збитих – на 7 локаціях.

Скільки ракет і дронів збили 19 липня 2025 року / Інфографіка Повітряних сил