Збито 208 БпЛА та ракет: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку
- Росія атакувала Україну 379 безпілотниками й ракетами в ніч на 19 липня. ППО збила 208 цілей.
- Зафіксовано 5 влучань ракет і 30 дронів у 12 локаціях.
У ніч на 19 липня Росія вкотре масовано атакувала Україну безпілотниками й ракетами. Загалом терористи запустили 379 засобів повітряного нападу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про атаку на Україну 19 липня?
З 19:30 18 липня окупанти запустили по Україні 379 засобів повітряного нападу. Зокрема, 344 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Дрони запускали з кількох напрямків, – Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. У Повітряних силах уточнили, що близько 200 – "Шахеди".
Також ворог атакував ракетами, зокрема:
- 12 балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 (пуски з Воронезької, Курської, Ростовської областей, а також окупованого Криму);
- 8 крилатими ракетами "Іскандер-К" (район пусків – Міллєрово);
15 крилатими ракетами Х-101 (з повітряного простору Саратовської області).
Черговий повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника: 185 ударних БпЛА типу Shahed; 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23; 7 крилатих ракет "Іскандер-К"; 9 крилатих ракет Х-101,
– заявили Повітряні сили.
Зверніть увагу! 7 крилатих ракет і 129 дронів-імітаторів не досягли цілей. Вони були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання 5 російських ракет і 30 ударних безпілотників у 12 локаціях, падіння збитих – на 7 локаціях.