Збито 33 дрони: в Повітряних силах розповіли про атаку Росії 17 січня
- Росія атакувала Україну 17 січня, застосувавши балістичні ракети "Іскандер-М" та 50 ударних дронів "Шахед".
- Українські сили ППО збили 33 дрони.
У ніч на 17 січня Росія атакувала Україну дронами ракетами і дронами типу "Шахед". Сили ППО змогли збити 33 ворожі БпЛА.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про атаку Росії 17 січня
Противник застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М", які пустив із Ростовської області, а також атакував Україну 50 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Повітряну атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Оборонцям вдалося збити 33 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. 10 безпілотників були локаційно втрачені.
Ворожі дрони влучили у підприємства на Одещині. Внаслідок падіння збитих БпЛА, пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.
9 ворожих безпілотників-імітаторів не досягли цілей, ще один БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.
Які наслідки нічної атаки Росії
- У Сумській області сили оборони збили 5 ворожих безпілотників. Про руйнування чи постраждалих в регіоні не повідомляється. Усього з початку 2025 року підрозділами ППО області вже знищено 148 ворожих безпілотників.
- На Дніпропетровщині "Шахеди" збивали пізно ввечері та вранці. Підрозділам ПВК "Схід" вдалося знищи 2 ворожі БпЛА. Пошкоджень не зафіксовано.
- У ніч на 17 січня працювала ППО на Миколаївщині. Оборонці неба знищили 2 БпЛА типу "Шахед". Обійшлося без наслідків, пошкоджень в Куцурубській громаді ворог завдав, скинувши боєприпас із FPV-дрона, а також здійснив артилерійський обстріл.
- У Хмельницькій області сили ППО збили 3 ворожих безпілотники. Місця падіння уламків встановлюються, постраждалих немає.
- З минулого вечора в Черкаській області працювали сили ППО. у регіоні вдалося збити один "Шахед". Руйнувань та потерпілих внаслідок атаки немає.
- Росія атакувала Київську область. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа у двоповерховій будівлі, де розташовані заклади громадського харчування. Постраждав хлопчик 2012 року народження, він отримав поранення ноги.