Путін поспішає: як ЗСУ використовують це для збиття російських "сушок"

Українські військові збили черговий російський літак у Донецькій області. Їм вдалося на Покровському напрямку приземлили штурмовик Су-25.

Два російських літаки підлетіли впритул до позицій українських сил, і один з них було уражено. Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко сказав 24 Каналу, що росіяни змушені ризикувати своєю авіацію, адже мають виконати наказ Владіміра Путіна.

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Мають якомога швидше просуватись

Для очільника Кремля важливо швидше наблизитись до проведення мирних переговорів за його сценарієм.

Путін поспішає та ставить відповідні завдання. На Східному напрямку повністю окупувати в адміністративних кордонах Донецьку та Луганську області, а на Південному – відновити позиції, які росіяни втратили. Йдеться про Времівський виступ та ділянку фронту в районі Роботиного та Вербового,

– наголосив військовий експерт.

Тому росіянам вкрай необхідно якомога швидше просуватися та захоплювати нові території, щоб мати потужніші переговорні позиції.

Відповідно російське військове керівництво змушено ризикувати та не жаліти військових, по що свідчать їхні рекордні втрати за останні місяці.

З цим також пов'язане екстремальне застосування авіації. Пілотам ставляться завдання бути точними та ефективними, тому й вони підлітають максимально близько до цілей, які мають уразити,

– пояснив Ігор Романенко.

Водночас українські оборонці користуються цим, застосовуючи переносні зенітні засоби для ліквідації ворожих літаків.

Нагадаємо, що черговий російський Су-25 було збито на Покровському напрямку 23 липня. Два літаки підлетіли до українських позицій і один з них збили зенітники з окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка. Це вже 362-й літак росіян, який приземлили українські захисники.