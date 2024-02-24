У збитому А-50 загинуло 10 окупантів, половина з них – майори, – ЗМІ

Українські Повітряні сили у співпраці з Головним управлінням розвідки успішно збили ще один російський літак А-50. На борту перебував екіпаж.

Ввечері 23 лютого стало відомо про збиття другого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Ніхто із екіпажу не вижив.

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Там було 5 майорів

За інформацією "Української правди", яка посилається на власні джерела у ГУР, серед тих, хто був на борту було п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

Після падіння літака на землі не виявили жодної жертви.

Список загиблих:

командир корабля – майор Боровиков;

помічник командира – майор Чанцев;

штурман – капітан Провалов;

бортовий інженер – капітан Васильєв;

старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв;

начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов;

штурман наведення – майор Рулюк;

штурман наведення – лейтенант Тельманов;

старший бортовий інженер – капітан Бєлов;

бортовий інженер – майор Солдаткін.

Навіть росіяни, які зазвичай не визнають своїх втрат, ще ввечері 23 лютого писали про те, що 10 членів екіпажу А-50 загинули.

Росіяни підтвердили збиття літака А-50У