У збитому А-50 загинуло 10 окупантів, половина з них – майори, – ЗМІ
24 лютого 2024, 14:43Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Українські Повітряні сили у співпраці з Головним управлінням розвідки успішно збили ще один російський літак А-50. На борту перебував екіпаж.
Ввечері 23 лютого стало відомо про збиття другого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Ніхто із екіпажу не вижив.
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Там було 5 майорів
За інформацією "Української правди", яка посилається на власні джерела у ГУР, серед тих, хто був на борту було п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.
Після падіння літака на землі не виявили жодної жертви.
Список загиблих:
- командир корабля – майор Боровиков;
- помічник командира – майор Чанцев;
- штурман – капітан Провалов;
- бортовий інженер – капітан Васильєв;
- старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв;
- начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов;
- штурман наведення – майор Рулюк;
- штурман наведення – лейтенант Тельманов;
- старший бортовий інженер – капітан Бєлов;
- бортовий інженер – майор Солдаткін.
Навіть росіяни, які зазвичай не визнають своїх втрат, ще ввечері 23 лютого писали про те, що 10 членів екіпажу А-50 загинули.
Росіяни підтвердили збиття літака А-50У
- Другий російський літак А-50 назавжди "приземлили" над Азовським морем. Зрештою самі окупанти підтвердили, що їхній літак А-50У, який нібито "не можна уразити" пішов на дно Азовського моря. Про це повідомив один з інших російських пілотів, який спостерігав за падінням повітряного судна.
- Вогневе ураження модернізованого літака дальнього радіолокаційного стеження А-50У підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35.
- Крім цього, у Росії наказали згорнути для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34, які виконували завдання поблизу населеного пункту Миллерово. Частина з цих повітряних суден планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.