Ще один впаде і цілодобове чергування доведеться припиняти, – Буданов про збиття А-50

У Росії залишилося шість літаків далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50. Тож, знищення буквально ще одного такого повітряного судна може стати катастрофою для росіян.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов перед виступом на форумі "Україна. Рік 2024", інформує 24 Канал.

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"Ще один А-50 "впаде", і цілодобове чергування доведеться припиняти", – сказав він.

Говорячи про збори на озброєння для розвідки, Буданов зазначив, що у відомства є свої інженерні рішення і засоби.

Щодо того, чи вплинуло збиття літака А-50 на те, що масованого обстрілу на другі роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого не відбулось, головний розвідник зазначив, що це не пов'язано. Він наголосив, що метою українських спецслужб не є пошук "особливих дат".

"Ми шукали літак, а не дату", – зазначив Буданов.

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Як готувалась операція

Також за словами керівника ГУР, цю спецоперацію готували 2 тижні. Водночас про те, якою зброєю вдалось збити літак, і чи це було здійснено українською зброєю, Буданов відмовився відповідати зауваживши, що це "непобутовий випадок".

"Ви хочете знати усі секрети? Це не побутовий випадок. Спецоперація готувалась 2 тижні", – зазначив Кирило Буданов.

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