Чому ракет до Patriot в України точно буде достатньо: фронтовий огляд від Світана

Україна досі очікує ухвалення військової допомоги від США. Однак є момент, який вказує на ефективну роботу Patriot в Україні і зацікавленість партнерів в постачанні достатньої кількості ракет до них.

Про це та про перебіг бойових дій на фронті в щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Вибухи в Росії

В Росії продовжує палати. В Санкт-Петербурзі місцеві чули гучні вибухи. Там зафіксований приліт безпілотника. Світан переконаний, що це може бути як спецоперація українських спецслужб, так безпілотники могли запустити і самі росіяни.

Там на кожному розі, на кожному базарі можна купити китайський безпілотник, зібрати, і на дальності 7 – 8 кілометрів від об'єкта запустити його, підвісити будь-яку з вибухівки, її теж за 3 рублі можна купити будь-де,

– додав полковник в запасі.

Так росіяни можуть ефективно діяти – зібравши за декілька рублів безпілотник, відмінусувати військовий об'єкт за мільйон доларів.

Втрати авіації

Втрати російської авіації невпинно ростуть. Так за минулу добу було ліквідовано ще один літак Су-34.

Наразі в росіян є близько сотні Су-34. Дальність дії цих суден створює небезпеку навіть для найближчих сусідів, що входять до блоку НАТО, тому партнери України будуть зацікавлені в тому, щоб відмінусувати якнайбільше цих літаків, вважає військовий аналітик.

Весь сенс постачання Patriot – це знищення російської авіаційної техніки. Тому під знищення Сушок, повірте, у нас буде достатня кількість снарядів для зенітно-ракетних військ,

– додав експерт.

Бої біля Роботиного

На фронті непроста ситуація наразі склалася біля Роботиного. Міністерство оборони Росії відзвітувало, що окупанти беруть ключову позицію біля Роботиного. Однак одразу після цього у мережі з’явилося відео, на якому зафіксоване знищення великої кількості живої сили до техніки ворога саме на цьому відтинку фронту.

Світан переконаний, що найближчим часом дії ворога будуть зосереджені на тому, щоб зрізати виступ біля Роботиного і відтиснути звіти українську армію. Зараз тривають формувальні операції росіян, з допомогою розвідувальних груп вони намагаються прорватися.

Переважно техніку там росіяни використовують для вогневої підтримки. Спочатку відправляють живий ланцюжок, а далі їх підтримують танки та бойові броньовані машини. Але ЗСУ дістає і до них артилерією, безпілотниками, які все в більших кількостях з'являються на фронті.

Вчора, дійсно, була серйозна атака біля Роботиного, але її було відбито,

– зауважив Світан.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Попри важку ситуацію, дуже ефективно на Авдіївському плацдармі зараз працює 47 механізована бригада ЗСУ. Зокрема, їм вдалося знищити частину російської 15 механізованої бригади.

Водночас Головнокомандувач української армії генерал Олександр Сирський анонсував кадрові зміни серед командирів бригад, адже саме від їхньої ефективності залежить робота всього підрозділу. В окремі бригади він відправив фахівців для передачі досвіду та допомоги.

Тут нічого незвичайного немає, коли приходить нова команда, вона зазвичай і робить кадрові перестановки, які можуть бути до нижньої ланки,

– пояснив полковник в запасі.

Він переконаний, що зараз потрібно працювати над посиленням військового складу армії та внутрішнім устроєм, аби солдати не були такими залежними від команд керівників, над чим свого часу працював і Валерій Залужний.