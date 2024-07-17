Думали, там не наші діти, – родичі загиблих через 10 років після збиття MH17

Десять років після збиття рейсу MH17, світ пам’ятає трагедію, яка змусила Європу звернути увагу на російську агресію в Україні. Родичі загиблих продовжують боротися за справедливість, нагадуючи про відповідальність Росії за цю катастрофу.

Трагедія сталася 17 липня 2014 року, коли пасажирський літак Boeing 777 був збитий у небі над Донбасом, внаслідок чого загинуло 298 людей, серед яких 80 дітей. Дві третини загиблих були громадянами Нідерландів.

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Що розповідають родичі загиблих через 10 років після збиття MH17

Сілене Фредрікс, мати одного з загиблих, згадує про свого 23-річного сина Брайса та його дівчину Дейзі, які летіли на відпочинок.

Мама Дейзі померла за 3 місяці до цього. Вони хотіли розвіятися, поїхати десь у відпустку. Обрали Балі. Ми допомогли їм купити квитки. Дейзі ще навчалась і я сказала: "Почекай до канікул". Перший день канікул був 17 липня,

– розповіла Сілене.

Вона розповідає, як декілька днів до трагедії злякалась, побачивши новини про збиття військового літака в Україні, але сподівалася, що це не станеться з пасажирськими літаками.

"Це так само наша війна. Бо наші діти померли у цій війні", – зазначила мати загиблого Брайса.

Жінка перебуває в групі із двох десятків родичів, що досі відвідують усі судові засідання, які пов'язані зі збиттям боїнга. Одне із бажань Сілене – побачити на лаві підсудних Путіна.

Він (Путін – 24 Канал) – головний відповідальний. І він бреше, розповсюджує фальшиву інформацію. Він найвища відповідальна людина і він все знає,

– каже Сілене.

Втім, у неї є сумніви, що за ґрати колись потрапить не тільки глава Кремля, а й виконавці злочину.

"Вони ніколи не відсидять свій термін у тюрмі. Ми це знаємо. Але це не означає, що не треба судитися. Треба, бо це справедливість – для тих, хто більше не з нами, для нас, як сімей. Навіть якщо вони ніколи не сядуть за ґрати. Правосуддя сказало своє слово – і це важливо. Світ знає", – резюмувала жінка.

Зауважимо, що за словами батька загиблої в MH17 сімнадцятирічної Ельземіки Ханса де Борста, суд довів прямий зв’язок Кремля зі збиттям літака рейсу MH17. Про це він заявив в етері Київ24, передає 24 Канал.

"Ми раді, що відбувся суд і ці троє були засуджені. І особливо, що був прямий зв’язок з Кремлем. Це добре. Є справа у Європейському суді з прав людини. Ми дивимося як Росія атакувала два роки тому Україну. Я відчуваю, як моя країна була вбита в тій самій війні, яку зараз веде Росія", – сказав він.

Що відомо про збиття рейсу MH17

Трагедія сталася 17 липня 2014 року, коли пасажирський літак Boeing 777 був збитий у небі над Донбасом, внаслідок чого загинуло 298 людей, серед яких 80 дітей. Дві третини загиблих були громадянами Нідерландів.

Попри часткове закриття повітряного простору над зоною конфлікту в Україні, рейс MH17 пролітав на висоті, що відповідала українським нормам безпеки. В той час Росія вже доправила до Донбасу зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого і був збитий літак.

Розслідуванням катастрофи займалась Міжнародна група слідчих, яка включала представників країн, що мали найбільше жертв, а також України. Зрештою, Окружний суд Гааги засудив до довічного ув'язнення трьох осіб: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка. Олега Пулатова, який був єдиним представленим адвокатом, звільнили від обвинувачень.

Журналіст нідерландського суспільного медіа NOS Герт-Ян Денненкамп розповідає, що розслідування було унікальним через відкритість місця катастрофи для медіа. Він бачив місце падіння літака і спілкувався з місцевими мешканцями, які стали свідками трагедії.

Міжнародне розслідування під керівництвом Bellingcat встановило маршрут "Буку" та підтвердило його російське походження. Проте Росія заперечувала свою причетність і створювала фальшиві версії інциденту.

Збиття MH17 стало першим епізодом, який призвів до запровадження Європейським Союзом економічних санкцій проти Росії.