"Збивають ракети та дрони на Близькому Сході": Зеленський дорікнув союзникам за бездіяльність

Володимир Зеленський висловив обурення тим, що союзники збивають ракети та дрони на Близькому Сході, не роблять цього для захисту України. Він назвав це принизливим для демократичного світу.

Президент зауважив, що російські дрони та ракети не збиваються навіть тоді, коли порушують кордон сусідніх з Україною країн. Зеленський додав, що поки лише Білорусь змогла збити російські "Шахеди".

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Як Зеленський дорікнув союзникам

Зеленський висловив свою стурбованість тим, що демократичний світ дозволяє союзникам знищувати ракети та безпілотники в небі Близького Сходу, але досі не ухвалює рішення про спільне знищення російських ракет і іранських дронів над Україною.

Коли ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це ж те саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї,

– наголосив він.

Президент зауважив, що російські ракети та дрони не збивають навіть тоді, коли порушують кордон сусідніх з Україною країн.

"І коли ми порушуємо це питання з нашими партнерами, постійно, до речі, усі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати “ми працюємо над цим”. Навіть цих слів бояться. І це правда", – зазначив Зеленський.

Наостанок президент зазначив, що лише Білорусь поки що продемонструвала активність у збитті російських "Шахедів".

"Я не думав, що в такому форматі це буде… Це справді, я вважаю, просто принизливо для сильного демократичного світу", – резюмував гарант.