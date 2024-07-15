Це було б справедливо, бо там газосховища: Зеленський про можливість збиття ракет Польщею

Володимир Зеленський проводить пресконференцію, де відповідає на важливі питання. Зокрема, там торкнулись теми збиття російських ракет Польщею.

Володимир Зеленський сказав, що Україна та Польща почали працювати на двосторонньому рівні. За його словами, це не тільки безпека країни НАТО, а просто безпека людей в Польщі.

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Прилітає у напрямку газосховищ

Український лідер пояснив, що у нас просто різні думки про це.

І я вважаю, що це було справедливо, щоб для безпеки і західної частини нашої держави, там де газосховище, і для Польщі, адже це один той самий напрямок російської ракети,

– підкреслив він.

Зеленський також переконаний, що це буде абсолютно справедливо, якщо Польща буде нам допомагати збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі, адже це напрямок газосховищ України, куди часто прилітає.

Він відзначив, що газом із цих газосховищ користуються держави – скептики щодо нашої держави. Зеленський вважає, що це мало б сприяти зменшенню скепсису, адже якщо не захистити ці газосховища, то ці країни залишаться без газу на цілий опалювальний сезон.