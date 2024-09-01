Чи треба збивати російські ракети, запущені по Україні: результати опитування у Польщі здивували

Під час масованого обстрілу України 26 серпня "повітряний об'єкт" залетів на територію Польщі. У Варшаві його не збили, бо він зник з радарів. А також не був чітко ідентифікований. Однак і раніше до сусідньої країни залітали російські дрони і ракети, а польські військові чекали, допоки вони повернуться в Україну.

Як показало соцопитування, більшість жителів Польщі мають більш рішучу позицію ніж влада щодо збиття російських повітряних цілей, які "випадково" перетинають кордон країни.

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Що показало опитування

Так, 27 – 28 серпня 2024 року компанія SW Reaserch запитала у 800 користувачів інтернету віком від 18 років, "чи повинна Польща збивати ракети і дрони, які пролітають над територією країни під час атаки Росії на Україну, навіть якщо немає певності, що це за об'єкти".

"Так" відповіли 58,5 відсотків респондентів, "ні" – 22,1 відсотка, а 19,4 відсотка заявили, що не мають думки з цього приводу.

Як виявилося, результати відрізняються для кожної групи залежно від статі, віку чи освіти.

Ствердну відповідь частіше обирали жінки. 60 відсотків сказали "так", 20 відсотків "ні", а 19 відсотків – "не знаю".

Рішення підтримують 55 відсотків чоловіків, категорично проти – 24,4 відсотка, "не знаю" відповіли 19,8 відсотка.

Нагадаємо, що під час масованої атаки на Україну 26 серпня у Польщі тривали розшуки "невідомого об'єкта", який перетнув повітряний простір країни.

Крім того, у Варшаві днях чітко заявили, що не планують допомагати Україні у відсічі повітряних атак з боку Росії. Там наголосили, що не збиватимуть російські ракети і дрони над Україною. Також скептично польська влада ставиться до навчання українських військових на території України.