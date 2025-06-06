"Раніше збивали ледь не 100%": авіаексперт назвав головну проблему в боротьбі з "Шахедами"

Росія продовжує вдосконалювати "Шахеди". Україні важливо тут не стояти на місці, а вже працювати над тим, як ефективніше знищувати ворожі безпілотники.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що Росія працює над збільшенням виробництва "Шахедів". Навряд чи їм вдасться наростити його у 5 разів. Але удвічі більше "Шахедів" вони можуть почати колись виробляти. Також там працюють над виробництвом фальшивих цілей та інших дронів.

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Чому важко збивати "Шахеди"

Як наголосив Криволап, проти "Шахеда" вже розроблено багато різних алгоритмів протидії. Свого часу Україна збивала в середньому ледь чи не 95%-100%. Тому росіяни почали експериментувати. Була інформація про зміни в бойовій частині "Шахедів", системі наведення, збільшення кількості антен для взаємодії із навігаційними супутниками.

Проти цього є свої засоби протидії. Однак здається, що упродовж останнього часу стало більше влучань від "Шахедів". Тут Україні має системну проблему.

У нас в напрямку протидії "Шахедам" фактично ніхто не відповідає. Є різні структури, органи та системи, але загальної структури, яка б вела стратегічну лінію немає. У нас збивали багато "Шахедів" силами тактичної авіації. Але потрібно було покращувати можливості,

– сказав Криволап.

Також "Шахеди" збивають за допомогою винищувачів. Однак це досить небезпечне завдання. Пілоту потрібно вирівнятися зі швидкістю "Шахеда" та підійти збоку. Потім націлитися і спробувати збити.

Все це відбувається на порівняно невеликих для винищувача швидкостях. Тому є ризик зриву у плоский штопор. Пілоти тут сильно ризикують.

Росія і надалі буде розвивати "Шахеди". Ми не маємо стояти на місці. Окупанти вже експериментують з газотурбінними двигунами. Мобільні вогневі групи тоді не встигатимуть. Та й зараз армія дала вогневим групам пікапи, турелі та кулемети. Все інше мають брати на себе територіальні громади. Але там чомусь цього не роблять,

– зазначив Криволап.

Додамо, в ніч на 6 червня Росія атакувала Україну 407 ударними безпілотниками та безпілотниками-імітаторами різних типів. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити дронів.