Україна отримує сучасні легкомоторні літаки, – Сирський про нові методи збиття "Шахедів"
- Україна отримує сучасні легкомоторні літаки з озброєнням для ефективної протидії російським ударним дронам.
- Росія постійно вдосконалює свої дрони, здатна виготовляти до 170 на добу, намагаючись обійти українські системи захисту.
Російські "Шахеди" щоденно тероризують українські міста. Головком розповів, що Україна використовує легкомоторні літаки для збиття безпілотників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Сирського під час зустрічі із журналістами, про яку він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Дивіться також Перспективи контрнаступу, мобілізація й успіхи на Сумщині: головне із заяв Сирського ЗМІ
Як Україна протидіє "Шахедам"
За словами головкома, є нові проєкти, що реалізуються завдяки допомозі наших іноземних партнерів.
Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян,
– додав він.
Експерти раніше розповідали, що Україна розробила багато різних алгоритмів протидії дронам. Свого часу Україна збивала в середньому ледь чи не 95%-100%. Проте ворог постійно вдосконалює ударні дрони: змінює бойову частину "Шахедів", систему наведення, збільшує кількість антен для взаємодії із навігаційними супутниками.
Як повідомляла українська розвідка, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БпЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1" та понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера"). Росія здатна виробляти до 170 таких дронів на добу.