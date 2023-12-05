Шукати пілотів збитого Су-24М прилетів російський рятувальний літак, – Ігнат

5 грудня 2023, 21:21
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Юрій Ігнат

Росіяни люблять стверджувати, що своїх нібито не кидають, хоча зазвичай тікають не озираючись. Утім, 5 грудня окупанти почали шукати льотчиків винищувача Су, збитого над Зміїним. Можливо, щоб покарати за жорстку посадку.

Про те, що над Зміїним збили літак Су-24М, стало відомо близько сьомої вечора 5 грудня. Це стало чудовим подарунком до Дня Збройних сил України.

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Хто тут сбітий льотчік: реакція мережі на збиття Су над Зміїним

Наразі пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів – екіпаж бомбардувальника Су-24М!
– написав Юрій Ігнат близько восьмої вечора.

Він поіронізував, що окупанти в цих випадках бажають загиблим "братьям" вічного польоту. Але тут краще пасує російська приказка "концы – в воду".

Користувачі фейсбуку жваво обговорюють збиття російського Су над Зміїним:

  • Шукають крейсер, мабуть;
  • Вони вже підводне плавання опановують;
  • Пішли на корм чорноморським бичкам;
  • Вечного помета, братья;
  • Дно)));
  • Вода бетоном;
  • Здоров'я загиблим!
  • Аблака пухом;
  • Welcome to hell, паскуди!

Також Ігнат навів фото Су з телеграм-каналу російського пілота і відомого "військового блогера". Там викладено світлину, де замість підпису – трикрапка.

"Підтверджено окупантами, вітаю!" – зазначив Ігнат.

Вечного помета, "братья". Потроху модернізуємо Маскву в авіаносець
– поіронізував речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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Що відомо про збиття російського Су над Зміїним

  • Літак готувався атакувати Одещину, зокрема завдати ракетно-бомбовий удар по півдню області. Пташку приземлили бійці повітряного командування "Південь".
  • Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук, який повідомив про успішне збиття, зауважив, що збитих російських "сушок" давно не було в нашому активі.
Зверніть увагу! Хоча на фронті Росія і має перевагу над Україною, та її цивільна авіація – в жалюгідному стані. 24 Канал

підготував великий матеріал про цивільну авіацію Росії.
Автор: Ірина Чеботнікова