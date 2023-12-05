Шукати пілотів збитого Су-24М прилетів російський рятувальний літак, – Ігнат

Росіяни люблять стверджувати, що своїх нібито не кидають, хоча зазвичай тікають не озираючись. Утім, 5 грудня окупанти почали шукати льотчиків винищувача Су, збитого над Зміїним. Можливо, щоб покарати за жорстку посадку.

Про те, що над Зміїним збили літак Су-24М, стало відомо близько сьомої вечора 5 грудня. Це стало чудовим подарунком до Дня Збройних сил України.

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Хто тут сбітий льотчік: реакція мережі на збиття Су над Зміїним

Наразі пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів – екіпаж бомбардувальника Су-24М!

– написав Юрій Ігнат близько восьмої вечора.

Він поіронізував, що окупанти в цих випадках бажають загиблим "братьям" вічного польоту. Але тут краще пасує російська приказка "концы – в воду".

Користувачі фейсбуку жваво обговорюють збиття російського Су над Зміїним:

Шукають крейсер, мабуть;

Вони вже підводне плавання опановують;

Пішли на корм чорноморським бичкам;

Вечного помета, братья;

Дно)));

Вода бетоном;

Здоров'я загиблим!

Аблака пухом;

Welcome to hell, паскуди!

Також Ігнат навів фото Су з телеграм-каналу російського пілота і відомого "військового блогера". Там викладено світлину, де замість підпису – трикрапка.

"Підтверджено окупантами, вітаю!" – зазначив Ігнат.

Вечного помета, "братья". Потроху модернізуємо Маскву в авіаносець

– поіронізував речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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Що відомо про збиття російського Су над Зміїним

Літак готувався атакувати Одещину, зокрема завдати ракетно-бомбовий удар по півдню області. Пташку приземлили бійці повітряного командування "Південь".

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук, який повідомив про успішне збиття, зауважив, що збитих російських "сушок" давно не було в нашому активі.

Хоча на фронті Росія і має перевагу над Україною, та її цивільна авіація – в жалюгідному стані.