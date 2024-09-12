Філігранна майстерність оператора: як удалось збити російський винищувач Су-30СМ

Бійці Головного управління розвідки 11 вересня знищили російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем. Вороже судно вдалося ліквідувати з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Відомо, що на борту Су-30СМ було два льотчики й жоден з них, найімовірніше, не вижив. В етері 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив, чому можна вважати цю подію унікальною.

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Як було збито Су-30СМ

Як зазначив головний редактор Defence Express, українським військовим вперше вдалося поцілити з ПЗРК у літак, перебуваючи на моторному легкому човні у відкритому морі.

Треба розуміти, наскільки це складно, тому що збиття літака, чи взагалі будь-якого літального апарата, з ПЗРК це дуже висока майстерність. Коли йдеться про відбиття нападу саме літака, то за лічені секунди необхідно не лише ухвалити рішення, а й здійснити всю підготовку до пуску, навестись,

– мовив Катков.

До слова, ПЗРК важить декілька десятків кілограмів разом з ракетою й ним ще треба поцілити у літак, щоб його захопила головка самонаведення ракети й здійснила пуск. Саме тому йдеться про професіоналізм українських бійців Головного управління розвідки.

Важливо! Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники збили 369 літаків.

У Су-30СМ є французька авіоніка

У Defense Expres зазначали, що винищувачі Су-30СМ, які російське військо експлуатує на полі бою, активно використовують авіоніку західного виробництва, переважно з Франції. Попри те, що у Росії було представлено план імпортозаміщення кожного з компонентів, питання обслуговування наявних на літаках західних пристроїв не втратило актуальності.

Однак разом з тим, після повномасштабного вторгнення через санкції, Росія втратила можливості обслуговувати встановлені на Су-30СМ західні компоненти.

Дослідники InformNapalm провели розслідування, в рамках якого отримали документи, що свідчить про те, як Росія змогла обійти ці санкції.

Країна-агресор дійсно використовувала величезну кількість західних компонентів у своєму озброєнні, зокрема у винищувачах. До прикладу, у Су-30СМ встановлювалися монітори від французької компанії Thales й інша бортова апаратура,

– зазначив головний редактор Defence Express.

Станом на 2021 рік у ворога було понад сотню одиниць Су-30СМ. Тож, попри заяви про імпортозаміщення, у Росії є величезна кількість літаків, які необхідно обслуговувати.

Для цього заднім числом була організована формалізована компанія у Казахстані, яка стала одним з партнерів французької компанії. Тобто, через Казахстан відбувається обслуговування французьких комплектуючих. Формально французька компанія не веде справи з Росією.