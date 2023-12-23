Наслідки збиття трьох Су-34: як змінились бойові дії на Півдні за останні дні

Українські захисники 22 грудня збили аж три російських бомбардувальники. Ця подія вплине на ситуацію на фронті.

Російські загарбники суттєво зменшили застосування керованих авіабомб (КАБ) на Півдні. Це сталося після того, як українська ППО знищила три російських бомбардувальники Су-34.

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Втрата Су-34 вплине на активність окупантів

За минулу добу, 22 грудня, росіяни завдали одного авіаудару і скинули чотири керовані авіабомби по Кринках на лівобережжі Херсонської області.

Перед цим окупанти три рази завдавали авіаударів і застосували 15 КАБів по правому і лівому берегах Херсонщини.

Це повʼязано зі знищенням трьох російських літаків Су-34. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що збили їх блискавично і витончено. Окупанти намагались підлетіти ближче, щоб вдарити глибше в тил.

За словами Юрія Ігната у коментарі "Бабелю", що збиття Су-34 вплине на те, що окупанти не будуть такими активними на південному напрямку певний час, щоб зменшити ризики для себе. Це суттєво вплинуло на психологічний стан окупантів на цих позиціях.

Атаки будуть поновлювати. Літаків у них достатньо. Скидати авіабомби можуть і літаки Су-35, і Су-34, і, скоріше за все, це можуть робити Су-24,

– відзначив речник.

Тому авіабомби наразі можуть не долітати або летіти не так далеко, як того хотіли б окупанти.

Збиття трьох Су-34