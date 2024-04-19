Україна збила Ту-22М3 над Росією: у НАТО заявили про "право на самооборону"

19 квітня під час масованої атаки українські захисники вперше за роки війни збили російський літак стратегічної авіації. В Альянсі прокоментували цей інцидент.

Сили оборони України мають повне право бити по військових об'єктах на території Росії. Про це заявив генсек Єнс Столтенберг за результатами засідання Ради Україна – НАТО, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Законна ціль

Генсек Альянсу повідомив, що під час засідання очільник Міноборони Рустем Умєров проінформував партнерів про зусилля ЗСУ задля захисту своєї території та повітряного простору, зокрема про знищення російського літака. Втім, Столтенберг зазначив, що деталі операції має розкривати українська сторона.

На питання, чи може Україна збивати літальні об’єкти над територією Росією, Єнс Столтенберг відповів ствердно.

Він наголосив, що наша держава має право на самооборону. Це право також включає удари по законних військових цілях за межами України.

Тому збиті російські літаки, які використовуються для нападу на Україну, є частиною права України на самооборону,

– заявив генсек.

Нагадаємо, що у Пентагоні негативно сприйняли удари Києва по нафтопереробних заводах у Росії. Там зазначили, що НПЗ нібито є "цивільними об'єктами", і порадили Україні зосередитися на ударах по інших цілях.

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