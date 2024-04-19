"Усе буває вперше": у Повітряних силах назвали, який літак уразять після Ту-22М3

Українці у п'ятницю 19 квітня відчули справжні емоційні гойдалки – від люті за атаку по Дніпру, Кривому Рогу й Одесі до гордості за роботу Повітряних сил і ГУР, яким удалося знищити російський літак Ту. А ввечері Повітряні сили прозвітували про збиття чотирьох БпЛА "Орлан".

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, на який літак чекають Сили оборони після Ту-22М3. Він зазначив, що збиття стратегічного бомбардувальника Ту-22 – переломний момент для російських льотчиків.

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Євлаш розповів, як збили Ту-22М3

В нас є ресурси, якими ми можемо діставати на такі великі дистанції. Ми це вже довели під час збиття літака ДРЛО А-50. І це стало черговим підтвердженням того, що ми можемо модифікувати наші різні засоби, які можуть діставати навіть на такі великі дистанції та ефективно атакувати ворожі літаки, зокрема Ту-22М3,

– повідомив він.

Він наголосив, що українська спецоперація боляче вдарить по росіянах. Їхні пілоти "будуть розуміти, що навіть на великій дистанції вони можуть бути уражені і жодна їхня атака, ракетний терор нашого мирного населення не залишаться безкарними".

На які наслідки чекати

У відносній безпеці певний час будуть не тільки Одещина та прифронтові регіони, але й критичні інфраструктурні об'єкти в глибокому тилу, адже ракети з Ту могли дістати майже всю Україну. Російська стратегічна авіація зробить висновки. Схожа ситуація була і з А-50. Проте, наголошує Євлаш, у росіян ще достатньо стратегічних літаків.

А ще речник Повітряних сил звернув увагу, що під час атаки було знищено 11 з 12 керованих авіаційних ракет Х-59 і Х-69, тобто абсолютну більшість. Це перша атака, коли російська тактична авіація застосувала так багато ракет цього типу, – і не остання операція, на яку здатні Повітряні сили спільно з побратимами.

Росіяни намагатимуться якомога більше атакувати наші літаки та не давати нам виконати поставлені завдання. Проте у нас є ще козирі в рукаві, як ви сьогодні бачили. Будемо чекати на Ту-95МС. Усе буває вперше, і це не останній наш літак,

– пообіцяв Ілля Євлаш.

Буданов назвав зброю, з якої поцілили Ту-22М3

Увечері журналісти оприлюднили шматочок інтерв'ю з Кирилом Будановим. Очільник розвідки також вважає, що Одеса зможе видихнути, бо окупанти будуть змушені змінити тактику.

Щоб збити бомбардувальник, розвідники тиждень чигали на нього в засідці, вичікуючи, доки судно вийде на потрібні рубежі. "Використали ті ж прийоми та засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50", – сказав Буданов і підкреслив: це перше збиття літака дальньої авіації у цій війні.

Іноземним журналістам Буданов розповів, що Ту-22М3 був збитий радянським комплексом С-200. А раніше сказав, що має цілий план, як можна зменшити військовий потенціал окупантів.