Збиття Ту-22М3: окупанти нарешті знайшли тіло четвертого пілота
22 квітня 2024, 02:25Читать новость на русском
Українські захисники вранці 19 квітня збили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Окупанти заявили, що нарешті знайшли тіло четвертого пілота.
Про це пропагандисти повідомили 21 квітня. У мережі пишуть, що російського пілота знайшли в річці, передає 24 Канал.
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Знайшли четвертого пілота збитого Ту-22М3
Близько 6 години вечора в одному з ворожих телеграм-каналів зазначили, що знайдено тіло четвертого члена екіпажу Ту-22М3.
Також у мережі писали, що загиблого окупанта знайшли в річці через два дні після падіння російського бомбардувальника. Уточнили, що йдеться про "помічника командира корабля".
Історичне збиття бомбардувальника: коротко про головне
- Вранці 19 квітня в Ставропольському краї Красногвардійського району Росії впав ворожий літак Ту-22МЗ.
- Уже незабаром стало відомо, що це була спільна операція Головного управління розвідки та Повітряних сил.
- Джерела 24 Каналу в ГУР заявили, що Україна вперше знищила під час польоту російський літак стратегічної авіації, що завдавав ударів по наших регіонах.
- Кирило Буданов розповів, що Ту-22М3 збили за 308 кілометрів від кордону.
- Ворожий бомбардувальник знищили з зенітно-ракетної установки С-200. Начальник ГУР зазначив, що цю ще радянську ЗРК зробили з нуля зі старих складових і дещо модернізували.
- До речі, Сухопутні війська повідомили, що цей борт вночі запускав ракети X-22 по нашій державі.
- Зауважимо, що 19 квітня українські захисники також вперше знищили дві такі ракети.
- До речі, у російському міноборони підтвердили падіння бомбардувальника. Водночас марили про нібито якусь "технічну несправність".
- Також окупанти заявили, що 3 членів екіпажу нібито евакуювали. Зазначали, що 4 пілоти літака Ту-22М3 начебто катапультувалися під час падіння. Двох знайшли живими, один загинув, ще одного шукали.