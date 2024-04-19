Збиття Ту-22МЗ – операція ГУР і Повітряних сил: літак "приземлили" з допомогою С-200

Україна збила ворожий літак Ту-22МЗ, який вночі атакував Україну. Це результат спільної операції нашої розвідки та Повітряних сил ЗСУ.

Цю інформацію розповіли джерела 24 Каналу у ГУР. Перед цим Сухопутні війська ЗСУ показали відео падіння ворожого літака та пояснили, що це миттєва карма.

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Що відомо про збиття Ту-22МЗ

Це перший літак стратегічної авіації, який вдалось знищити Україні, під час польоту. Він завдавав ударів по Україні,

– розповіло джерело.

За даними співрозмовника, знищення Ту-22МЗ – це операція української розвідки. Ба більше, після знищення ворожого бомбардувальника інший, який летів за ним, розвернувся.

Джерело у розвідці також зазначило, що Ту-22МЗ атакували на відстані 300 кілометрів від України.

По ворожому літаку поцілили із зенітного ракетного комплексу С-200,

– уточнив співрозмовник.

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Що про "приземлення" російського літака кажуть Повітряні сили ЗСУ

Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські окупанти б'ють по мирних українських містах,

– розповіли військові Повітряних сил.

Вони також додали, що під час атаки росіян 19 квітня уперше ЗСУ знищили дві ракети Х-22. Досі Повітряні сили ЗСУ спростовували збиття цих ракет, адже їх називають "практично невловимими" і збивати їх можуть тільки зенітні ракетні комплекси Patriot.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що Україні потрібно більше засобів, більше ракет, щоб краще захистити від російського тероризму прифронтові території.

Варто зауважити, що під час атаки росіян по Україні ЗСУ знищили 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних безпілотників типу Shahed-131/136;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

Що відомо про "приземлення" Ту-22МЗ