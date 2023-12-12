Через масштабний збій у Kyivstar у містах України виникли інші "нестандартні" проблеми

Масштабний збій у роботі Kyivstar 12 грудня спричинив проблеми у багатьох регіонах України. Вони пов'язані не лише безпосередньо з мобільним зв'язком.

Зокрема, виникли проблеми з вуличним освітленням. Про них уже повідомили обласні адміністрації у Львові, Сумах, Запоріжжі. Крім того, є й проблеми з оплатою проїзду та роботою "гарячих ліній".

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Проблеми з освітленням

Зокрема, у ЛКП "Львівсвітло" повідомили, що у зв'язку з технічною несправністю в оператора мобільного зв'язку Kyivstar всі відключення ліній вуличного освітлення відбуваються в ручному режимі. В мерії вже назвали ситуацію "нестандартною".

"Відтак час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений. Просимо вибачити за незручності", – пояснили у "Львівсвітло".

У Львові не виключилось нічне освітлення / Фото з телеграму Ігоря Зінкевича

Також Львівська міська рада повідомила, що через масштабний збій в роботі Київстар, дані систем відстеження громадського транспорту Львівської громади та електронні табло на зупинках працюють некоректно.

Сповіщення про тривогу

У Сумах також відключення вуличного освітлення здійснювалося працівниками підприємства в ручному режимі. На виїзді працювало 8 бригад, якім необхідно було здійснити відключення більш ніж на 300 підстанціях.

Наразі по місту Суми вуличне освітлення вимкнене повністю. Роботи з відключення тривають по старостинським округам. Водночас через збої в Київстар спостерігаються і проблеми з роботою сирен у Сумах.

! Допоки усунення технічних несправностей мобільного оператора триватиме, оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС.

Про проблему із вуличним освітленням, а точніше неможливість його вимкнути, повідомили і у Запоріжжі. Вимикати світло теж будуть у ручному режимі де це можливо.

Труднощі з оплатою проїзду

У Чернівці попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор, втім лише при використанні банківської карти чи NFC. Причина – збій в роботі Kyivstar.

Проблеми у роботі техпідтримки

У Рівненській міській раді повідомили, що технічний збій у роботі мобільного оператора Kyivstar спричинив проблеми з роботою "гарячих ліній" у Рівному, безпосередньо ліній міськради.

"У зв'язку з технічним збоєм у роботі мобільного оператора Kyivstar – мобільні номери 1553 та 096-333-15-53 тимчасово не працюють. Чекаємо відновлення мережі", – зазначили у мерії.

Наразі дзвінки приймаються на стаціонарні номери: 1553, 63-63-95, 26-67-68 та на мобільний 099-333-15-53.

З аналогічною проблемою зіткнулися і в Дніпрі.

"Лягли" термінали паркування

Через масштабний збій у роботі мобільного оператора Kyivstar – в Ужгороді не працюють термінали оплати за паркування, про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

За його словами, наразі відсутня можливість оплатити послуги платного паркування через термінал. Оплату можна здійснити тільки через мобільний додаток Smart Uzhhorod.

Частково не працюють термінали "ПриватБанку"

Речник "ПриватБанку" Олег Серга повідомив, що збій у мережі Kyivstar частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів "ПриватБанку", але не на всю мережу, пише hromadske.

Він пояснив, що деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Тобто у POS-терміналі стоїть мобільна картка. І на роботу тих терміналів, які працюють на мобільних картках Kyivstar, збій, звісно, що вплине.

Серга додав, що деякі банкомати також використовують мобільний зв'язок, але у банкоматній мережі "ПриватБанку" максимальний відсоток АТМ, які використовують послуги Kyivstar, складає до 5%.

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