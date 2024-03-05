Масштабний збій у Facebook і Instagram: у Meta назвали причину

Увечері 5 березня у соцмережах стався масштабний збій. Поступово і фейсбук, і інстаграм оживають, а в Meta розповіли, що сталося.

Користувачі масово жалілися на те, що їх викидає з акаунтів, коли вони пробують увійти. Багато хто вже був упевнений, що це спроба зламу.

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Чи не зламали фейсбук: що сталося з соцмережами 5 березня

Сьогодні через технічні проблеми у користувачів виникли труднощі з доступом до деяких наших сервісів. Ми вирішили проблему якнайшвидше для всіх, кого вона торкнулася, і приносимо вибачення за можливі незручності,

– повідомив речник Meta.

Збій тривав близько години, зараз соцмережі відновили роботу.

Що відомо про збій у соцмережах 5 березня

Користувачі іронізують над тим, що представники Meta були змушені писати в соцмережу Х про свої проблеми.

Мем про збій у фейсбуці та інстаграмі 5 березня: дивіться відео

Також під дописом представника компанії люди розповідають, чи працюють їхні застосунки.

Хоча офіційний коментар про причину збою був досить лаконічним, є припущення про те, що ж сталося. У Червоному морі єменські хусити пошкодили чотири кабелі, які забезпечували інтернет і зв'язок у регіоні, – про це повідомив британський телеканал Sky News.

Інцидент вплинув на 25% трафіку, адже перерізали 4 із 15 кабелів, які забезпечують глобальний інтернет і зв'язок у Червоному морі. Кабелі з'єднують Африку, Азію та Близький Схід.

Частково збій торкнувся інших соцмереж, зокрема, телеграму.